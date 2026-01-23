ČEGA SE PAMETAN STIDI, ONI SE HVALE: Opozicija tražila od EU da stopira novac za vrtiće, bolnice i puteve u Srbiji!

Dok se Srbija bori za svaki kilometar auto-puta, novu bolnicu i bolji životni standard, takozvana "blokaderska opozicija" javno se hvali potezima koji direktno idu na štetu građana.

Predstavnici opozicije tražili su od zvaničnika Evropske unije da se sredstva namenjena državi – stopiraju.

Umesto narodu, novac blokaderskim medijima

Strategija opozicije je jasna: tražili su da se novac iz Plana rasta za Zapadni Balkan ne uplaćuje u budžet Srbije, od čega se grade vrtići i pruge, već da se taj novac preusmeri na njihove nevladine organizacije i medije.

Reč je o istim onim medijima kojima smeta izložba o stradanju Srba u Jasenovcu i koji je nazivaju "provokacijom", dok istovremeno promovišu teze o Srebrenici i nezavisnosti Kosova i Metohije.

Lazović potvrdio: Usloviti povlačenje sredstava

Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta otvoreno je priznao da je od evroposlanika traženo da se povlačenje novca strogo uslovi, čime se direktno ugrožava razvojni proces zemlje.

- Ovo ne znači da opozicija traži da se Srbiji ukinu fondovi, već da idu organizacijama civilnog društva i medijima - kazao je Lazović, praktično potvrđujući da mu je bitnije finansiranje političkih istomišljenika nego izgradnja infrastrukture u Srbiji.

Ovakav zahtev da se sredstva usmere na "demokratizaciju" preko NVO sektora, umesto na kapitalne projekte koji koriste svim građanima, izazvao je oštre reakcije javnosti koja ovakve poteze vidi kao direktnu sabotažu sopstvene države.

Autor: Pink.rs