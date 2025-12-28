Nije tražio novac, nije pretio, monstrum izbo baku 7 puta pred očima unuka: Napad koji je zgrozio Srbiju

Dok se jedna šezdesetsedmogodišnja baka u bolničkoj postelji bori za svaki udah, Beogradom negde u mraku korača monstrum koji je spreman da ubije zbog torbe.

Krvava hronologija njegovog bekstva ledi krv u žilama: počeo je juče u 13 sati u Bulevaru Arsenija Čarnojevića 199, u 21 sat je hladnokrvno šetao Bulevarom kralja Aleksandra, a u 23 časa je lociran u Šumatovačkoj ulici na Vračaru, gde mu se, za sada, gubi svaki trag.

Ovo nije bila samo pljačka. Ovo je bio zverski pir nad nemoćnom ženom, izveden naočigled deteta koje će ove slike nositi u očima dok je živo.

Umalo da je ubije

Sve je počelo juče, u mirno nedeljno popodne. S. Ć. (67) se vraćala iz šetnje sa svojim maloletnim unukom. Nisu znali da im je smrt za petama. Monstrum u sivom duksu ušunjao se u zgradu neposredno za njima.

U trenutku kada je baka zakoračila uz stepenice, držeći unuka za ruku, napadač ju je divljački povukao nazad. Nije tražio novac, nije pretio, odmah je potegao sečivo. Sedam puta. Ubadao je ženu u leđa, vrat i grudi dok je dečak vrištao pored nje.

Kada je nesrećna žena od siline udaraca pala i glavom udarila o betonski stepenik, monstrum nije stao. Dok je ležala u lokvi krvi, otrgao joj je torbu sa dokumentima, telefonom i to malo novca što je imala, ostavljajući je da umre pred unukom.

Putanja bega: Kako je prešao pola grada?

Dok su lekari u Urgentnom centru pokušavali da zatvore rane na vratu i grudima nesrećne žene, Beograd je postao poprište filmske potere.

21:00h: Bulevar kralja Aleksandra: Beograđani su prijavili da su monstruma videli u srcu Zvezdare. Hodao je mirno, kao da nekoliko sati ranije nije ostavio baku da iskrvari naočigled deteta.

23:00h: Šumatovačka ulica: Poslednji alarm odjeknuo je na Vračaru. Građani tvrde da je viđen kako ulazi u jedan objekat. Policija je odmah opkolila ovaj deo grada, a Interventna jedinica 92 i dalje češlja svaki podrum i svaki haustor u Šumatovačkoj.

Žrtva u teškom stanju, grad u strahu

Stanje S. Ć. je izuzetno teško. Pored sedam ubodnih rana i pneumotoraksa, povreda glave zadobijena prilikom pada dodatno komplikuje oporavak.

- Nesrećna žena ima četri ubodne rane u rame i tri u lopatice. Prelom rebara i prelom karlice- kaže naš izvor blizak slučaju.

Njen unuk fizički nije povređen, ali je njegova trauma neizmerna , on je video lice zla koje Srbija sada traži.

APEL SVIM GRAĐANIMA

Napadač je mlađi muškarac, nosi sivi duks sa kapuljačom i crni prsluk. Ako vidite nekoga ko odgovara opisu, ne glumite heroje. Ovaj čovek je pokazao da nema ni milosti ni savesti. Odmah pozovite 192.

Oglasio se Dačić

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da još uvek nije identifikovan muškarac koji je u subotu na Novom Beogradu nožem napao ženu staru 67 godina i zadao joj više ubodnih rana.

On je za medije rekao da se na tome radi.

"Nije identifikovan. I pored nastojanja policije nemamo funkciju identifikacije lica, ali rad je u toku i to je prioritet", rekao je Dačić.

Prema dostupnim video-snimcima sa nadzornih kamera, žena je s detetom ušla u haustor zgrade, dok je za njima išao i čovek koji ju je ubrzo napao, a potom je zbacio sa stepeništa i strgao torbu s ramena.

Autor: A.A.