Ona može da bude samo sa mnom: Dača gori od ljubomore zbog Sofi i Andreja! (VIDEO)

Spreman je da se bori za njenu ljubav!

U Beloj kući nakon izbacivanja počinje "Igra istine" Lepog Miće. Učesnici će odgovarati na škakljiva pitanja.

Lepi Mića je pitao Andreja Savkovića da nabroji tri ženske i muške ljige u kući.

- Tri ženske ljige, mogu navesti Teodoru Delić, pravi tu probleme, nagovara svog dečka da pravi haos a ona se pravi fina, druga osoba je Uroš Stanić a treća ženska osoba je mala Kristina, po ponašanju njenom, krade stvari. Muške osobe su mi Dača trača, ne znam za sad su mi svi okej, nemam ništa drugo da kažem - odgovorio je Andrej.

Sledeće pitanje Lepog Miće bilo je upućeno Dači Virijeviću.

Dačo zašto ti misliš da Sofi gloeda u Andreja i namerno pravi sa tobom frku da bi bila sa njim? - pitao ga je Lepi Mića.

- Pa ja sam je pitao da li je gledala u njega, pošto mi je Mrvica to sinoć rekla, da oni gledaju jedno u drugo. To mi je probudilo sumnju - odgovorio je Dača.

- Laže, evo sad laže. Dača me je pitao sinoć šta je meni Andrej rekao, i da je video da se Andrej i Sofi gledaju preko stola. Rekla sam šta je meni dečko rekao i to je to - rekla je Mrvica.

- Nisam ja ništa rekao sem da je devojka lepa i simpatična - ubacio se Andrej.

- Pojma nemam zašto cela kuća priča o ovome, ne gledam ga ništa više nego što gledam Branku. Cela kuća dolazi i pita me da li se on meni sviđa, ja to nisam pokazala ni u jednom momentu, ne znam zašto Dača pada na to.

- Njoj ovde ne može niko da priđe, niti da joj kupi pivo ili ga pije sa njom. U kući samo ja mogu da budem sa njom - rekao je Dača.

- Stojim iza toga da ću u utorak da joj kupim pivo - rekao je Andrej.

Gastoze, da li ti se sviđa ponašanje Andreja?

- Andrej može da proba, Dača je zapostavio svoju devojku to je on sam kriv. Tako da mislim da Andrej može da proba da kupi Sofi pivo što da ne.

Autor: Pink.rs