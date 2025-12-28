ISPLIVALI NOVI SNIMCI MONSTRUMA SA NOVOG BEOGRADA KOJI JE IZBO BAKU PRED UNUKOM: Kamere ga snimile kako beži nakon zločina (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Monstruma sa Novog Beograda, koji je juče pred unukom izbo stariju ženu, nakon čega joj je oteo tobru, snimile su kamere dok je bežao sa mesta zločina.

Na jednom snimku se vidi kako se napadač šeta između zgrada, držeći ruke u džepovima. Na osnovu snimaka veruje se da je došao iz pravca Tošinog bunara.

Na drugom snimku se vidi kako se užurbano udaljava noseći u rukama nešto što liči na ranac.

Podsećamo, policija traga za muškarcem koji je u subotu oko 13 časova nožem naneo teške povrede ženi S. Ć. (67) pred njenim unukom. Napad se dogodio u ulazu zgrade na Novom Beogradu.

Ženi, koja se sa unukom vraćala iz parkića, monstrum je više puta zadao udarce nožem u leđa, vrat i butnu kost, i ona se trenutno nalazi u teškom, ali stabilnom stanju.

Izbodena žena je kolima Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar na odeljenje reanimacije. Ona se nalazi na intenzivnoj nezi i lekari prate njeno stanje.

Ceo horor je gledao unuk, koji je posle napada prišao baki. MUP je kasno sinoć objavio jasniju fotografiju napadača sa Novog Beograda i tom prilikom uputio apel svim građanima.

- Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništvo. Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192 - stoji u objavi.

Autor: Marija Radić