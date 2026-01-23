AKTUELNO

Politika

Đurić: Koristimo svaku priliku da ukažemo na potrebu za zaštitom Srba na KiM

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić rekao je da je i u Istanbulu, na sastanku sa kolegom iz Turske Hakanom Fidenom, iskoristio priliku da ukaže na potrebu za zaštitom osnovnih ljudskih prava Srba na AP Kosovo i Metohija.

"Naravno da je bilo reči o tome na našem bilateralnom sastanku. Ja ću ponoviti ono što je predsednik Vučić definisao kao jednu od smernica naše državne ukupne politike. To je očuvanje mira i stabilnosti, ali naravno mi koristimo svaku priliku da ukažemo na potrebu za zaštitom osnovnih ljudskih prava našeg naroda", rekao je Đurić novinarima u Istanbulu nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Turske Hakanom Fidanom.

On je rekao da nažalost postoje oni koji su to dovodili u pitanje itekako ozbiljno u prethodnom periodu tako da su sastanci uvek dobra prilika da se o tome razgovara.

"Ali danas fokus je bio na regionalnoj saradnji i na stvaranju šire pozitivne klime u regionu koja se, naravno, može preneti i pozitivno odraziti i na ovako osetljiva pitanja kao što je tema Kosova i Metohije", naveo je Đurić.

Ministar je posle sastanka sa Fidanom učestvovao na drugom sastanku Balkanske mirovne platforme, zajedno sa kolegama iz regiona Zapadnog Balkana.

pročitajte još

LIDER SNS VUČEVIĆ PRISUSTVOVAO OBELEŽAVANJU GODIŠNJICE NOVOSADSKE RACIJE: To je opomena za celo čovečanstvo! Negovanje kulture sećanja je naša obaveza

Autor: Pink.rs

#Istanbul

#Kosovo i Metohija

#Marko Đurić

#Sastanak

#zaštita Srba

POVEZANE VESTI

Politika

Đurić o predstavljenim merama: Ovo je početak nove ere u borbi za prava Srba na KiM

Politika

SOKOLOM NA SASTANAK Ministar Đurić do Novog Sada za 35 minuta: Nadam se da će uskoro ići i dužom relacijom do novih destinacija

Politika

Lavrov u GS Ujedinjenih nacija: Zapad kršeći prava Srba u BiH i na KiM podriva mir i stabilnost

Politika

MALA, ALI VAŽNA POBEDA! Ministar Marko Đurić pozdravio ukidanje viza za nosioce srpskih pasoša na KiM

Svet

Počeo drugi sastanak Balkanske mirovne platforme u Istanbulu, učestvuje i Marko Đurić

Politika

ĐURIĆ I PETKOVIĆ SE SASTALI SA PREDSTAVNICIMA SRBA SA KiM: Snaga srpskog jedinstva oduvek je bila i biće najsnažniji bedem!