SLUŽIM SAMO SVOM NARODU! Vučić uputio nikad snažniju poruku: Nema lepšeg mesta na svetu od Srbije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas na svom Instagram profilu porukom koja je privukla veliku pažnju javnosti.

On je kratko i jasno poručio narodu kome je jedino odgovoran:

"Služim samo srpskom narodu i građanima Srbije", napisao je predsednik.

Podsetimo, predsednik je nedavno na svom nalogu "avucic" objavio i kolaž fotografija sa masovnih skupova širom zemlje, ističući da nema lepšeg mesta na svetu od naše države i da je najsrećniji kada je u društvu svog naroda.

Današnjom porukom Vučić je još jednom podvukao svoju osnovnu političku parolu i posvećenost svim građanima Srbije.

Autor: Dalibor Stankov