KOME BI BLOKADERI DA DODELE SREDSTVA EU KOJA SU NAMENJENA NAŠOJ ZEMLJI? Grbović poručio: Vučić i SNS poštuju Ustav, ali mi se ne slažemo da je Kosovo Srbija

Opozicionar koji javno priznaje lažnu državu Kosovo traži se Srbiji oduzmu sredstva EU i daju onima koji tvrde isto što i on.

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović traži da novac koji Evropska unija novac daje Srbiji prosledi nikom drugom nego medijima koja svakodnevno šire blokadersku propagandu i onima koji tvrde isto što i on.

- Dakle, mi smo danas na sastanku predložili da se svana sredstva koji se dodeljuju inače državi njenim institucijama, da se preusmere ka organizacijama civilnog društva i ka onim slobodnim medijima koji suštinski na najbolji način demonstrirajuju i brane evropske vrednosti u Srbiji - rekao je Grbović.

Grbović ističe da se ne slaže da su Kosovo i Metohija deo Srbije. On je 19. januara jasno priznao sledeće:

- Da prosto mogu da i Kosovsko društvo može da demokratski napreduje, da može da postane član nekih međunarodnih organizacija, da i Srbiju tome neće blokirati.

Na konstataciju voditelja "vi ste sad rekli u uvijenoj formi rekli da mi treba da priznamo Kosovo. Grbović je rekao da to nije uvijenoj formi.

Nakon što mu je voditelj skrenu pažnju da i Ustav Srbije kaže da je Kosovo je deo Srbije, Grbović je odgorio:

- Da, to je česta teza i ovih naših političkih protivnika. Kaže, u Ustavu je upisano ovakvo, znači ne može niko da ima mišljenje koje je drugaće toga. Dakle, ja se ne zalažem da to bude takvo rešenje.

Ja se ne zalažem da Kosovo bude nezavisno. Zalaganje za nezavisnost Kosova znači da vi aktivno radite na tome da se nešto desi. Ja vam samo govorim o tome da mi primećujemo stvarnost onakvom kakva jeste. Dakle, ja se ne zalažem da je ova šoljica bela. Ona je takva. I to je ona teza kada meni kažu je li za vas Kosovo nezavisno. Pa nije pitanje šta je za mene ili za nekog drugog. Već šta je realna situacija - zaključio je Grbović.

Njegovo obraćanje možete pogledati u narednom snimku: