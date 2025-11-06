'KOSOVO I METOHIJA JE DEO TERITORIJE SRBIJE' Vučić Bakeratu: Verujem da će EU pomoći da se ispuni i ono potpisano 2013. - ZSO, Zajednica srpskih opština

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon što mu je šef Delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat uručio Godišnji izveštaj EK o napretku Srbije, da je uveren da će nam EU kao organizacija koja drži do svojih reči i potpisa pomoći da se ispuni po pitanju KiM sve što je potpisano 2013. godine - formira Zajednica srpskih opština (ZSO).

Vučić je na konferenciji za medije u Palati Srbija posle sastanka sa Bekeratom rekao da je KiM za nas veoma važna oblast i deo teritorije koju smatramo našom zemljom u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Poveljom Ujedinjenih nacija i Rezolucijom 1244.

"Kada je reč o Kosovu i Metohiji, rekli ste da moraju da se izvrše sve obaveze iz dogovora iz 2023. godine. Pre toga, siguran sam da je Evropska unija kao organizacija koja uvek drži do svojih reči, a posebno do svog potpisa, želi da se ispuni sve ono što je potpisano 19. aprila 2013. godine, čak 10 godina ranije, i uvereni smo da ćete nam pomoći u tome, što nije bio baš slučaj u prethodnih 12 godina. Ali verujem da će se i to dogoditi na kraju", kazao je Vučić obraćajući se Bekeratu.

Istakao je da veruje, što se tiče događaja iz jeseni 2023, da će Evropska unija uticati na to da svi oni odgovorni za sve događaje od 2008. godine do kraja 2025. godine u kojima su Srbi ubijani, ranjavani, arbitrarno hapšeni i svi ostali konačno da to dobije svoj ishod i da pravda bude zadovoljena.

"Veoma sam vam zahvalan na svim drugim analizama. Ja prihvatam da smo mi nedovoljno dobri što se tiče geopolitike, da smo nedovoljno dobri što se tiče svega drugog, od nas nije dozvoljeno, kao što ste i sami rekli, imamo problem sa izražavanjem. Ne znam još koju reč u ovoj zemlji, u medijima nismo čuli protiv predstavnika vlasti, a koju nikada nigde na zapadu nismo čuli, ali valjda izgleda da ih neko sputava da takve stvari govore. To je još jedna sitnica sa kojom nisam saglasan", kazao je Vučić.

Autor: D.Bošković