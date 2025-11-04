PREDSEDNIK VUČIĆ: Proučićemo izveštaj Evropske komisije i reagovati, preporučuje se otvaranje Klastera 3

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Briselu da ćemo pažljivo proučiti danas predstavljeni godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku i reagovati, kao i da je važno što se posle tri i godine preporučuje otvaranje Klastera 3 i da će se o tome verovatno odlučivati 17. decembra.

Vučić je za Juronjuz na Samitu o proširenju EU na pitanje da prokometariše novi izveštaj EK kada je reč o Srbiji i na komentar da se čini da opet našu zemlju koči neusaglašavanje sa spoljnom politikom EU, rekao da je to jedna od stvari i dodao da se tu navode i druge stvari.

''Kažu i druge stvari, da se pogoršala medijska situacija, ne znam kako. I još neke druge stvari. Ima i dobrih stvari. Sve oko ekonomije nam je dobro, oko finansijske stabilnosti nam je dobro. Proučićemo izveštaj, reagovaćemo na to. Trebalo bi i (šef delegacije EU u Srbiji Andreas fon) Bekerat da mi ga uruči zvanično za dan, kada se vratimo u Beograd. Imaćemo vremena da ga ozbiljno proučimo. Ono što je meni važno to je da piše u izveštaju, da se preporučuje otvaranje Klastera 3, da kaže da smo ispunili uslove za Klaster 3", naveo je Vučić.

Dodao je da će se o tome odlučivati za nekih mesec i po dana.

"Mislim, 17. decembra, ako se ne varam. Tako da ima manje dobrih stvari. U svakom slučaju smo spremni da to proučimo i da reagujemo. Ali je svakako tačna činjenica da tri i po godine, kada je počeo sukob u Ukrajini, mi nismo otvorili ni jedno poglavlje, ni jedan klaster. Valjda je ljudima jasno da pričamo pre svega o geopolitičkim stvarima", rekao je Vučić.

Na pitanje da li misli da je moguće da Srbija postigne napredak dok se potpuno ne usaglasi sa tim sadašnjim politikom EU odnosno dok ne uvede sankcije Rusiji, Vučić je rekao da će ispred nas biti Ukrajina, Crna Gora i mnogi drugi, a da bi Srbija bila ispred kada bi priznala tzv. Kosovo i uvela sankcije Rusiji.

''Nismo se za to odlučili. Birate u politici i ne možete uvek da dobijete sve pozitivno i sve lepo. Čuvate svoju zemlju, čuvate svoj ustav, svoj teritorijalni integritet, birate politiku", rekao je Vučić.

Istakao je da je politika Srbije takva i da "nemamo šta da kukamo ni da plačemo".

"A ako mislite da bismo bili brži, bilo bi mnogo lakše da priznamo nezavisnost Kosova ili ne znam šta, da se odreknemo svog naroda na Kosovu. Ne mislim čak u metaforičnom, onda neki drugi, kada dođu na vlast, oni neka promene tu politiku, onda ćemo veoma brzo da napredujemo", rekao je Vučić.

Poručio je da će Srbija dati sve od sebe da uradi druge stvari koje može u okviru različitih vrsta reformi, kako je naveo, posebno u okviru poglavlja 23 i 24 vladavine prava.

"Verujem da možemo da napravimo napredak svakako", rekao je Vučić.

