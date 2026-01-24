AKTUELNO

Politika

Milićević posetio dnevni boravak u Bajinoj Bašti: Podrška najosetljivijim kategorijama

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/MINISTARSTVO BEZ PORTFELJA/DENIS ŽIVKOVIĆ ||

Ministar bez portfelja zadužen za odnose Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević posetio je danas otvoreni dnevni boravak "Dream centar" u Bajinoj Bašti, namenjen smeštaju i boravku dece sa smetnjama u razvoju i istakao značaj institucionalne podrške najosetljivijim kategorijama društva.

"Država brine o svoj deci u zemlji, a posebno o najosetljivijim grupama, i naša je obaveza da im obezbedimo što bolje uslove za zdravo i lepo detinjstvo", poručio je Milićević, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Foto: Tanjug/MINISTARSTVO BEZ PORTFELJA/DENIS ŽIVKOVIĆ

Milićević je razgovarao sa zaposlenima o radu centra i uslovima u kojima borave deca, a tokom njegove posete uručena je i adekvatna neophodna pomoć i oprema, kao doprinos unapređenju svakodnevnih uslova rada i boravka dece.

