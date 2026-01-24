AKTUELNO

Politika

POTPUNO DRUGAČIJA SEDNICA VLADE: Vučić sutra postavlja pitanja ministrima

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Vlada Srbije/Slobodan Miljević ||

Sutra će biti održana tematska sednica Vlade Srbije na kojoj će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Srbiju.

Pored premijera Đura Macuta, sednici će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Predsednik Vučić će tokom sednice, u ime građana, postavljati pitanja ministrima.

Na sednici, koja počinje u 11 časova, biće razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Republiku Srbiju,

Posebno će biti analizirane političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu, kao i realizacija razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo.

Sednica će početi u 11 časova, u Palati Srbija.

