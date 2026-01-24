POTPUNO DRUGAČIJA SEDNICA VLADE: Vučić sutra postavlja pitanja ministrima

Sutra će biti održana tematska sednica Vlade Srbije na kojoj će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Srbiju.

Pored premijera Đura Macuta, sednici će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Predsednik Vučić će tokom sednice, u ime građana, postavljati pitanja ministrima.

Na sednici, koja počinje u 11 časova, biće razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Republiku Srbiju,

Posebno će biti analizirane političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu, kao i realizacija razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo.

Sednica će početi u 11 časova, u Palati Srbija.

