'NAROD HOĆE REŠENJE PROBLEMA' Vučić nikad oštriji na sednici Vlade, evo šta je poručio ministrima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje tematskoj sednici Vlade Srbije, na poziv premijera Đura Macuta.

Premijer Đuro Macut otovrio je sednicu, a dao je na početku reč ministru finansija Siniši Malom.

Mali je pripremio kratku prezentaciju oko EKSPA.

- Hoću da vam ukažem status i gde smo stali oko radova oko EKSPA. Pobedili smo Ameriku, Španiju, 61 zemlja sveta je dala poverenje Srbiji da organizuje najveći događaj na svetu. Doneli smo veliki broj dokumenata, planova, aktivnosti, imamo kordinaciono telo. Puno toga smo uradili, 132 zemlje su prihvatile i potvrdile učešće na EKSPU - rekao je Mali.

Pokazao je šta se radi od infrastrukture, od nove pruge, preko pristana, stadiona, gasovoda...

- Ako pogledate iskustva Astane, gde je bilo 115 zemalja, Ekspo u Beogradu će biti najveći ikada. 41 ugovor smo već potpisali, još 16 je spremno za potpisivanje, i do 1. aprila ćemo imati potpisane ugovore sa svim zemljama sveta. Na dobrom smo putu, ali puno toga još treba da se uradi. Gradimo potpuno novi Eksplo kompleks u Surčinu. Pogledajte, od zelene livade bližimo se završetku radova - rekao je Mali.

Dodao je da stvaramo osnovu da sve bude spremno do maja 2027. godine.

- Tu je nacionalni stadion, novi hangari, Ekspo selo, nova toplana... Sve to mora da bude završeno. Mi moramo ključeve svih paviljona da damo učesnicima Ekspa do 1. decembra ove godine. Mi to hoćemo da uradimo ranije, u oktobru. Gradimo paviljone u Zoni najbolje prakse. Kompleks sa 1.500 stanova biće gotov ove godine, kao i hotel sa četiri zvezdice. Dakle, predsedniče, ogromni su to projekti u ovakvom periodu - rekao je on.

Ministar kaže da se mnogo radi i na samoj organizaciji izložbe.

- Novo preduzeće ima 181 zaposlenog, i moramo da radimo na privlačenju još većeg broja ljudi. To preduzeće ima sedam osnovnih delatnosti, to je komunikacija sa učesnicima, organizacija aktivnosti, pa do toga da ima preko 8.000 programa samo u roku tih 93 dana. Tri stvari koje hoću da napomenem. 29. januara planiramo da građanima Srbije otkrijemo imena maskota. Na proleće bi krenuli sa velikom kampanjom, potrebno nam je oko 20.000 volontera. I sa druge strane, 15. maja, to je mnogo važan datum, krećemo sa prodajom karata. Na tome moramo da radimo. Rokovi su veoma tesni - naglasio je Siniša Mali.

Mali je na kraju rekao da je potrebna pomoć predsednika Vučića, i rekao je da nije siguran da li će sve biti urađeno bez njegove pomoći.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je rekao da je prezentacija lepo urađeno.

- Znam da Siniša zna, ali da obavestim i vas druge. Naravno da je to teško, i da teško ide. Dođe hladno vreme, Srbi neće da rade po hladnom vremenu. Kinezi hoće. A onda se čudom čudimo kada ne možemo da dobijemo nijedan posao ne u inostranstvu, nego ni ovde u zemlji.

Kaže da nema ništa da zamera kompanijama, i zapitao je ministre koliko ih je bilo na vikend novogodišnjim odmorima u trenutku kada smo imali najveći pritisak na električnu mrežu.

- Od Londona, Pariza, najjačih destinacija, dok nam se deo ljudi smrzavao. Vama gospodine Macut i ministarki Mesarović da se zahvalim. Ne volim mnogo da hvalim, ali ta žena je išla u Kinu 15 dana. Ko bi od vas išao u Kinu 15 dana. Ali hoćete u Pariz i London. Direktore javnih preduzeća moram ja da probudim da im kažem da ljudi u Valjevu, Loznici, Ivanjici, ponovo nemaju struju. Iako godinama ukazujem na to - rekao je Vučić.

Nakon što je nekome zazvonio telefon, Vučić je oštro reagovao i rekao da ni njemu nikada ne zvoni telefon na sednicama, pa neće nikome drugom.

Posebno je pohvalio montere koji su se lavovski borili da se vrati struja svim građanima.

- Dalje, u Davosu sam sagledavao našu međunarodnu političku poziciju, i moram da vas obavestim o mojim zaključcima, i predložiću određene mere i postupke koje možete da prihvatite. Svet ide ka daljem fragmentiranju i sukobima, i to više nije podela na Zapad i ostatak sveta, već dolazi do značajne fragmentacije i unutar Zapada, i to je stalni proces, kako je rekla sama Ursula fon der Lajen. To se neće zaustaviti - rekao je on.

Molim vas, gospodine Macut, da ministrima kažete da nema vikenda od četvrtka uveče do ponedeljka ujutru. Ili će da rade, ili idite u skupštinu sa inicijativom za smenu ministara ili ću ja.

Ističe da svet u narednom periodu neće biti mirniji, i kaže da smatra da je angažman svih državnih organa na očuvanju mira i stabilnosti zemlje od ogromnog značaja.

- To znači puni angažman svih delova države, pre svega vlade i predsednika, i u međunarodnim kontaktima, da bi se očuvala i unapredila pozicija Srbije, da bismo mogli građanima da garantujemo mir i bezbednost. Gospodine Macut, saopštite ministrima, da ako hoće da budu u Vladi u ovakvim trenucima, nema odmora, nema tobož vikenda koji nisu radni dani od četvrtka uveče do ponedeljka jutro. Što svi ministri primenjuju. Ili će da rade, ili idite vi u Skupštinu sa inicijativom za smenu, ili ću ja. Molio bih vas da o tome povedete računa. Nije narod birao vladu da ih gleda po egzotičnim destinacijama - rekao je predsednik.

On je dodao da nije narod birao ministre zbog kombinacija, i ističe da poštuje mnoge ljude koji su na sednici.

- Ja vas molim da ih zamolite da se bave strateškim poslovima i da ne spavaju dok to ne rešimo. Jeste li pročitali planove EPS-a. Članovi Vlade da li ste pročitali? Jeste li videli da oni u tri naredne godine ne planiraju povećanje potrošnje. Kako ste to zaključili gospođo ministar i vi u EPS-u? Povećavate sa 36.3 na 36.6 gigavat sati. Da li vas nije sramota pred građanima. Jeste li nas pitali koliko smo data centara planirali, raznih stvari vezanih za AI. Pa koga obmanjujete, prepisujete izveštaj od prošle godine - zapitao je Vučić.

Rekao je da TENT A1, TENT A2, Kostolac, TE Kolubara, moraju da budu ugašene prema programima od 2030 do 2034.

- Čime to da nadoknadimo? Što lažete sebe nemam problem sa time, ali što lažete mene i građane. Struja nam je jeftina, gas nam je jeftin, samo zbog politike države. Samo zahvaljujući politici države Srbije, a ne zato što je neko od vas bio pametan - rekao je Vučić.

Čitajući određene izveštaje, pitao je ministre da li ga zavitlavaju.

- Vama treba sedam godina da spremite regulatorne okvire za male nuklearke. A struje nećemo imati od 2032. do 2040. godine. Al šta vas briga, tada će neko drugi da bude direktor. Šta vas briga šta će država da radi za sedam-osam godina. Hoćete da čitam još ludosti koje imate u svojim dokumentima? Nećemo imati struje ljudi, šta god da vam kažu ja vam govorim istinu - kazao je predsednik.

Za izradu pojedinih strategija biće potrebno od godinu i po do dve godine dana, što je Vučić oštro prokomentarisao.

- Nemojte meni to da govorite. Ja sam u državi duže nego svi vi, ili bar većina vas. Znam kako funkcioniše država, znam svako ministarstvo. Ja pitam šta je sa sanitetom? Kažu pa nije uprava za zajedničke poslove uzela lizing od Poršea, ovoga, onoga. Ljudi, jel vi znate o čemu mi govorimo. Ne možemo da šaljemo sanitete u sela, da spasavamo živote, zato što niko nije dogovorio lizing. Nemojte bre da spavate dok to ne rešite! I nemojte da mi odmahujete glavom. Postavljeni ste tu da rešavate probleme - oštro je poručio predsednik.

Kazao je da smo noćas prešli milion prijava po novom zakonu o legalizaciji.

- Kažu ne može pre februara da se izdaju rešenja, po zakonu. Pa promenite zakon! Neće niko da potpisuje ništa, plašite se od nadstrešnice i svoje senke. Ali hoćete vozače. Evo ja ću da potpisujem. Hoćete da kažem predsedniče Vlade o čemu je reč, pred svima? Znate, znate isto što i ja - rekao je predsednik.

Poručio je ministru Zlatiboru Lončaru da ga mnogo voli, ali da obećanje za smanjenje listi čekanja za kukove i kolena nije ispunjeno.

- Nemojte da spavate dok to ne uradite, i radite zajedno! I ti Sanja, super ti je modiranje po svetu, ali hoću da vas vidim da ne spavate. Da ljudi mogu da kupe lekove jeftinije, pa makar malo. Tri meseca čekam tu inicijativu, i vi mi pokazujete stalno da je to nemoguće. Koliko ste opština obišli u prethodnom periodu? Sa svim obavezama koje imam u inostranstvu, obišao sam više opština nego svi vi zajedno. Šta ste se, vezali za kancelariju u Beogradu? A znam ja šta je, rudarski je to posao, treba istrpeti kritiku naroda, čuti ružnu reč o sebi. Narod nikada nije zadovoljan, takva je priroda ljudi. Niko nikada neće biti zadovoljan - kazao je Vučić.

Predsednik je ministru Glamočiću poručio da je budžet za poljoprivredu duplo veći nego u vreme Nedimovića.

- Plaćamo tajkunima sa najviše traktora subvencije. Pa znaš to, a što nisi promenio to? Najmanje smo uradili u poljoprivredi, najslabiji kapaciteti su nam tu - rekao je predsednik.

Ako nećete da idete u sela, Argentinu ili afričke zemlje, neće da idu ni u Pariz i London.

- Šta je bre ovo ljudi. "Ja mogu da dam najveći doprinos ako sam u Londonu". Ma nemoj. Nisi ti tu da odlučuješ o tome - poručio je Vučić.

Kaže da ćemo ponovo imati hladno vreme, i da će svi koji budu odgovorni za nepripremljenost sistema biti smenjeni.

- Spremite se za sedam osam dana. Samo nemojte da mi pričate da drveće nije posečeno. To što će ljudi da kukaju za drvećem, uvek će da kukaju za nečim - naglasio je predsednik.

On je potom pročitao koliko će superkompjutera i data centara biti izgrađeno uskoro, i pitao je ministre da li imaju to čime da pokriju.

- Dalje, zašto Srbijagas nije završio do Vranja i Prijepolja i dalje. Kasnimo samo dve godine. A ovo Bajatoviću, kasnimo samo pet godina. Razumeš li ti šta si sada rekao. Tri-četiri godine kasnimo sa radovima. Što niste radili bre, ne može da bude pokrivanje prethodnog posla samo zato što ćete nekome dati pare. To mora odmah da krene da se radi - rekao je predsednik.

Dušane, ima li to smisla, kako ćemo objasniti građanima da kasnimo tri-četiri godine, pitao je Vučić Bajatovića.

- Ja to sa papirima ne mogu da ubrzam - rekao je Bajatović.

Nijedno pitanje nije zlonamerno, brzo završavajte to i plaćajte eksproprijacije, poručio je Vučić.

- Čujem i sada da se mešaju advokati i notari za ove prijave za legalizaciju. Narode, ne uzimajte advokate i notare, država će sve da uradi sama, nemojte da vas pljačkaju - kazao je on.

Posle kratkog obraćanja Đura Macuta, Vučić je rekao da je izgrađeno mnogo bolnica, ali da ljudi traže da ih sačeka ljubazno osoblje.

- Lekari rade najodgovorniji posao, i naravno da imaju pravo na grešku. Ako smo obezbedili najsavremenije instrumente, ti ljudi moraju da budu nasmejani. Oni imaju najveće plate, moraju ljude sa osmehom da dočekaju - rekao je predsednik.

Vučić je spremio i nekoliko konkretnih stvari o kojima želi da govori, i potom je dodao da će obići sve fabrike namenske industrije u Srbiji.

- Puni su nam magacini, izvozimo u veoma smanjenom obimu zbog svih pritisaka koje su nam vršili u zemlji. Sada ljudi imaju probleme u isplatama plata, ja ću to da obiđem, i promenićemo neke stvari - kazao je predsednik.

Zamolio je ministre da se posvete obrazovanju i nauci.

- Blokaderi su naneli ogromnu štetu, decenijama se nećemo oporaviti, ali naš je zadatak da ubrzamo sve i da se oporavimo što pre, da skratimo to vreme. I zato vas molim da se ne svodite na to e super, nemamo blokade. Menjajte zakon bre ljudi. Hoćete da blokirate škole? Blokirajte, ne morate da idete u školu. Nećete ni na fakultet, pa ne morate. Oni su pola ovoga izveli da ne bi došli privatni fakulteti za manje pare. Zato smo Sloveniju napunili, kada im je neka banda ovde rekla da nam ne trebaju privatni univerziteti da bi svoje sačuvali. Sada hrabro lepo u reforme, i pokažite viziju. Brinite o budućnosti, a ne o onima koji su nam uništili sadašnjost pa bi hteli da nam unište budućnost. Posebno mislim na lažnu profesorsku elitu - dodao je on.

Predsednik kaže da bi želeo da bude deo tima oko plana 2035, i da vidi taj plan u skorijoj budućnosti.

- Narod hoće plan i program, da vidimo šta nam sledi. I druga stvar, predložio bih određene izmene. Srbija je na evropskom putu. Ja verujem da će biti mnogo lomova u EU i svetu ove godine. Mislim da će deo, to sam načuo, saznao sam da je deo mirovnog plana ako ga postignu Rusija i Ukrajina, pošto tu neće biti obavezane samo dve zemlje, jedan deo plana je da Ukrajina bude članica EU od 1. januara 2027. godine. Sa tim se neće saglasiti ni Poljska, ni Češka, sa tim se neće mnogi saglasiti. Plaćali smo visoku cenu slobodarske politike, na nama je da vidimo šta ćemo da radimo. Zato nam četiri godine nije otvoreno poglavlje, zato što nismo trčali na svaki mejl iz Brisela - kazao je on.

Vučić dodaje da ne može da veruje da osnovne stvari koje se tiču ribnjaka i ptica, na primer, nisu ispunjene, a druge zemlje ih ispune za dva meseca.

- Nećemo uništavati principe svoje politike, ali tehničke stvari možemo da uradimo. Ja bih predložio predsedniče Vlade da ukinete koordinacioni tim, koji vole da sede oko EU, a ništa nisu uradili. Molio bih vas da formirate manje operativno telo koj će se na dnevnom nivou baviti tim stvarima. Predložio bih da tim timom rukovodi Daniel Apostolović, naš ambasador iz Brisela - rekao je predsednik.

Istakao je da će od tog tima očekivati izveštaje na dnevnom nivou.

Siniši Malom je poručio da slobodno menja domaće firme koje rade na Ekspu, pošto, iako je insistirao da radi što više naših kompanija, mnoge od njih ne mogu da isprate tempo kineskih firmi.

- Svi istočni narodi imaju "eye of the tiger", sve se menja. Kao što je Evropa u 15. veku iskoristila priliku zbog jedne kineske greške, sada se sve menja. Uz aktivan otpor Amerike hoće da preuzmu svet. I dobro im ide. A to mi smo gospoda, neradom hoćemo da pobedimo, nema ništa od toga - rekao je on.

Pokažite ljudima pažnju, da brinete o njima, poručio je predsednik.

- Ne može bre Borko prijem u katastru da bude najskuplja srpska reč. Ne može! Razumite, vi ste tu da budete u službi naroda, u službi građana. Ti si dobar posao sa NSZ počeo da radiš. I radi još jače - rekao je on.

Tražio je opet da se formira tim za evrointegracije što pre, i da koliko sutra krene da se radi na tome.

Apostolović je rekao da se moramo maksimalno angažovati na ispunjavanju prelaznih merila za poglavlja 23 i 24.

- Ministarstvo pravde se ubrzalo, ali to mora duplo brže. Nemoguće da u našim planovima stoji da te zakone usvajamo tek krajem ove godine. Sugerišem svakom ministru da sagleda godišnji izveštaj EK o napretku. Prosto bi nam ocene bile bolje, moramo da se ubrzamo. Skoro smo pri kraju otvaranja klastera 2, unutrašnje tržište, kao i klastera 5. To su resursi, poljoprivreda i kohezija.

Ministar Lončar kaže da je potrebno, da bi se rešili problemi, to je da se predsednik uključi.

- Odgovorno vam kažem, morate vi da se uključite. Imam i poruku za građane Srbije. Dugo sam na ovom mestu, građani moraju da znaju da je bitno da vi budete na čelu Srbije. Biće mnogo tri do šest meseci, ako ne budete tu, da nestane državno zdravstvo. A građani neka razmisle šta to znači. Svi smo zaboravili šta je bilo. Dokazane vrednosti naše politike i zdravstva, koje su bile na vlasti pre ove garniture, nisu uspele da izgrade nijedan dom zdravlja, nijednu bolnicu. Na gama nož se išlo u Tursku, to je bio let na mesec, da ne pričamo o povratku naših lekara. Mladi se ne sećaju, jer su bili mali, ovi drugi očigledno hoće da zaborave. Zato svi građani Srbije treba da znaju, ako ne budete tu, državnog zdravstva neće biti, raspašće se, a privatnici neće moći da preuzmu sve to. To je ono što građani treba da znaju i da imaju na umu - rekao je Lončar.

Vučić je rekao da je ministar Lončar jedan od retkih ljudi koji se javlja svakome, i koga zna i koga ne zna.

- Nije ovo bilo usmereno protiv tebe. Problem je što je mnogo novca uloženo! Ne treba da se poredimo sa njima. Sa Tomicom Milosavljevićem ili Bajecom. Jedino što su promenili je linoleum u svojim liftovima, nijednu bolnicu ili dom zdravlja nisu uradili. Nije sporno sve to, ja samo pitam da li je moguće da imamo problem sa sanitetom koji ne košta ništa. Ova uprava, ona uprava, koga bre to briga. Narod hoće da se reši problem. Pogurajte to sve - kazao je predsednik.

Dodaje da razume da se desi jednom ili dva puta da neko strada zbog greške lekara.

- Aman bre ljudi nemojte da čitamo to svakih nedelju dana. Mora da postoji vrsta odgovornosti koja nije samo krivično-pravna. I morate da sačekate pacijente, dosta mu je što je ranjen, povređen, mora da mu se pruži osmeh. Dobio sam 50 pritužbi, zbog katetera, zbog svega. Pa neka je jedna istinita, sramota je - rekao je on.

Od Petra Petkovića je rekao da što pre zakaže sastanak sa našim ljudima sa KiM, a ne da ih se svi sete samo kada idu izbori.

- Sve vas molim, ovo je godina u kojoj ćemo se iznenađivati vestima svakih dva dana. Gde će bombardovati svakoga tek onako. Grade se pozicije za novi poredak u svetu. I mi moramo tu da radimo, ne može da se okrenu dva telefona pa ste se umorili. Trči bre na teren odmah. Rešavaj probleme. I neka psuju ljudi, oni samo hoće da vide da se borite. Neće da kačite slike sa Sejšela, Maldiva, Londona i Pariza svaka tri dana. Ima mnogo važnih posla, ti si za bord - istakao je Vučić.

Ministar Darko Glišić je rekao da je prošle godine investirano 1,4 milijarde dinara u vodovode, i da se izvode radovi u Lučanima, Ljigu, Vršcu i Kosjeriću.

Na pitanje Vučića koliko je novca potrebno za zamenu mreže, Glišić je odgovorio da je u pitanju 600 milijardi.

- Čekaj bre, 5 milijardi evra? Dve stvari tu imaju. Srbija ima problema sa vodom. Projekat Čista Srbija, tu imamo bezbroj problema, i moramo da menjamo sve. Preambiciozno je bilo, nismo sve razumeli. Ali želim da ukažem na činjenicu. 2019. godine moj kabinet je pisano, dopisom, pokrenuo pitanje vode. I pitanje vode smo krenuli da tretiramo tek od prošle godine. Samo da vas pitam da li država Srbija može da subvencioniše doveka, a da Zrenjanin neuspešno čeka pare od Beograda, a da narod neće da plati vodu. Da je sve džabe svuda na svakom mestu. Što, da bi dobili neke izbore - zapitao je Vučić.

Vučić je poručio da je Bajatović pokušao da ga obmane, i da je još u julu 2021. godine doneto rešenje za izgradnju gasovoda.

- Koga briga za promenu trase. Misliš li da bi bilo koga trebalo to da zanima u Velikoj Plani ili bilo gde. Posebno sada kada je najavljeno da i Amerikanci hoće da rade. A mi nemamo ni čelik ni plastiku - rekao je Vučić.

Predsednik je potom rekao da je njegova želja uvek bila da se narodu pomogne.

- Uvek hoće ljudi put, a tek posle kanalizaciju. A hoće vodu. A vodu nikada nije imao. Kod moje majke u Bečeju smo pili žutu vodu, iz bunara. Hajde ljudi, prošlo je od tada 40 godina, od kada sam bio dečak. Tih pet milijardi da se stavi u plan do 2035, da se razradi svaka godina, pa da vidimo. Voda je prioritet, ja imam neke ideje kako da to finansiramo, a da se ne oseti značajno - naglasio je on.

Ministar Dejan Vuk Stanković je rekao da je predsednik Vučić dao potpuno iscrpnu dijagnozu stanja u prosveti.

- Dakle prosveti jesu potrebne reforme, posle ove velike krize. Jedna reforma je normativna, a druga praktična. Ako govorimo o normativnom aspektu, mi imamo pripremljena četiri zakona, oni su u proceduri, i pretpostavljam da će biti doneti. Razgovarali smo i sa sindikatima, neke od njihovih predloga ćemo uzeti u razmatranje. Neke predloge ne možemo. Cilj nam je da uspostavimo jasne linije o upravljanju obrazovnim institucijama, da bi sprečili ono što se već dogodilo. Dalje, razmatrali smo promenu strukture upravljanja visokoškolskih ustanova, da osnivač i glavni finansijer ustanova mora imati veći uticaj na njihovo upravljanje. Podržavam i vašu ideju o povećanju konkurentnosti u visokom obrazovanju, dakle mogućnost da strani fakulteti otvore svoje franšize u Srbiji, i da naši to mogu da rade - rekao je Stanković.

- Ma nemoj, neko će da ti uvede Đokića. Što, da prave blokade tamo - zapitao je Vučić.

Naši rezultati su ispod OECD proseka, rekao je Vučić, i istakao da hoće da imamo obrazovanje kao Finska, a ne da se tučemo sa Albanijom.

- Zato i spremamo reformu planova i programa. Spremamo za februar jednu regionalnu konferenciju koja bi na naučni način proučila mogućnost skraćivanja časova, promenu nastavnih planova i programa, kao i usvajanje novih tehnologija. Takođe, moramo podcrtati povratak vaspitne uloge škole, i mislim da ćemo to uspeti da uradimo ako vratimo zainteresovanost dece za sport i umetnost, i tako ih sačuvati od iskušenja da provode vreme u virtuelnom svetu ili na ulici - rekao je Stanković.

Vučić je rekao da je ključno da se deca zainteresuju, a da će problemi organizacione prirode biti rešeni.

- Da vam kažem, veliki Li Kvan Ju, predsednik Singapura, rekao je u jednom danu da je službeni jezik engleski, iako su tamo živeli svi, od Malajaca do Kineza. Dakle ljudi, doneo je odluku. Morate da donosite odluke. Imam pitanje Deki za tebe, ti si došao u najtežem trenutku. Platili smo za Zemunsku gimnaziju 4 miliona evra. Od ptice mleka imaju da piju. I, jel nam ta škola nešto dobro funkcioniše? Peta beogradske elitna, završila Ana Brnabić. Jesu li deca tamo naučila nešto prošle godine? Nisu ništa. Pusti me toga kako škole izgledaju, to radimo više nego ikada i nastavićemo da radimo. Bavite se nastavom i vaspitavanjem. Kažite ljudima koliko nam je manje ljudi na univerzitet upisano - rekao je predsednik.

Promene hitno, izguraćemo sve - razmišljajte o budućnosti naroda, poručio je Vučić ministru Stankoviću.

Autor: S.M.