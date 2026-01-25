UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS TEMATSKA SEDNICA VLADE SRBIJE! Vučić: Ponovo ćemo imati hladno vreme, svi koji budu odgovorni za nepripremljenost sistema biće smenjeni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje tematskoj sednici Vlade Srbije, na poziv premijera Đura Macuta.

Premijer Đuro Macut otovrio je sednicu, a dao je na početku reč ministru finansija Siniši Malom.

Mali je pripremio kratku prezentaciju oko EKSPA.

- Hoću da vam ukažem status i gde smo stali oko radova oko EKSPA. Pobedili smo Ameriku, Španiju, 61 zemlja sveta je dala poverenje Srbiji da organizuje najveći događaj na svetu. Doneli smo veliki broj dokumenata, planova, aktivnosti, imamo kordinaciono telo. Puno toga smo uradili, 132 zemlje su prihvatile i potvrdile učešće na EKSPU - rekao je Mali.

Pokazao je šta se radi od infrastrukture, od nove pruge, preko pristana, stadiona, gasovoda...

- Ako pogledate iskustva Astane, gde je bilo 115 zemalja, Ekspo u Beogradu će biti najveći ikada. 41 ugovor smo već potpisali, još 16 je spremno za potpisivanje, i do 1. aprila ćemo imati potpisane ugovore sa svim zemljama sveta. Na dobrom smo putu, ali puno toga još treba da se uradi. Gradimo potpuno novi Eksplo kompleks u Surčinu. Pogledajte, od zelene livade bližimo se završetku radova - rekao je Mali.

Dodao je da stvaramo osnovu da sve bude spremno do maja 2027. godine.

- Tu je nacionalni stadion, novi hangari, Ekspo selo, nova toplana... Sve to mora da bude završeno. Mi moramo ključeve svih paviljona da damo učesnicima Ekspa do 1. decembra ove godine. Mi to hoćemo da uradimo ranije, u oktobru. Gradimo paviljone u Zoni najbolje prakse. Kompleks sa 1.500 stanova biće gotov ove godine, kao i hotel sa četiri zvezdice. Dakle, predsedniče, ogromni su to projekti u ovakvom periodu - rekao je on.

Ministar kaže da se mnogo radi i na samoj organizaciji izložbe.

- Novo preduzeće ima 181 zaposlenog, i moramo da radimo na privlačenju još većeg broja ljudi. To preduzeće ima sedam osnovnih delatnosti, to je komunikacija sa učesnicima, organizacija aktivnosti, pa do toga da ima preko 8.000 programa samo u roku tih 93 dana. Tri stvari koje hoću da napomenem. 29. januara planiramo da građanima Srbije otkrijemo imena maskota. Na proleće bi krenuli sa velikom kampanjom, potrebno nam je oko 20.000 volontera. I sa druge strane, 15. maja, to je mnogo važan datum, krećemo sa prodajom karata. Na tome moramo da radimo. Rokovi su veoma tesni - naglasio je Siniša Mali.

Mali je na kraju rekao da je potrebna pomoć predsednika Vučića, i rekao je da nije siguran da li će sve biti urađeno bez njegove pomoći.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je rekao da je prezentacija lepo urađeno.

- Znam da Siniša zna, ali da obavestim i vas druge. Naravno da je to teško, i da teško ide. Dođe hladno vreme, Srbi neće da rade po hladnom vremenu. Kinezi hoće. A onda se čudom čudimo kada ne možemo da dobijemo nijedan posao ne u inostranstvu, nego ni ovde u zemlji.

Kaže da nema ništa da zamera kompanijama, i zapitao je ministre koliko ih je bilo na vikend novogodišnjim odmorima u trenutku kada smo imali najveći pritisak na električnu mrežu.

- Od Londona, Pariza, najjačih destinacija, dok nam se deo ljudi smrzavao. Vama gospodine Macut i ministarki Mesarović da se zahvalim. Ne volim mnogo da hvalim, ali ta žena je išla u Kinu 15 dana. Ko bi od vas išao u Kinu 15 dana. Ali hoćete u Pariz i London. Direktore javnih preduzeća moram ja da probudim da im kažem da ljudi u Valjevu, Loznici, Ivanjici, ponovo nemaju struju. Iako godinama ukazujem na to - rekao je Vučić.

Nakon što je nekome zazvonio telefon, Vučić je oštro reagovao i rekao da ni njemu nikada ne zvoni telefon na sednicama, pa neće nikome drugom.

Posebno je pohvalio montere koji su se lavovski borili da se vrati struja svim građanima.

- Dalje, u Davosu sam sagledavao našu međunarodnu političku poziciju, i moram da vas obavestim o mojim zaključcima, i predložiću određene mere i postupke koje možete da prihvatite. Svet ide ka daljem fragmentiranju i sukobima, i to više nije podela na Zapad i ostatak sveta, već dolazi do značajne fragmentacije i unutar Zapada, i to je stalni proces, kako je rekla sama Ursula fon der Lajen. To se neće zaustaviti - rekao je on.

Molim vas, gospodine Macut, da ministrima kažete da nema vikenda od četvrtka uveče do ponedeljka ujutru. Ili će da rade, ili idite u skupštinu sa inicijativom za smenu ministara ili ću ja.

Ističe da svet u narednom periodu neće biti mirniji, i kaže da smatra da je angažman svih državnih organa na očuvanju mira i stabilnosti zemlje od ogromnog značaja.

- To znači puni angažman svih delova države, pre svega vlade i predsednika, i u međunarodnim kontaktima, da bi se očuvala i unapredila pozicija Srbije, da bismo mogli građanima da garantujemo mir i bezbednost. Gospodine Macut, saopštite ministrima, da ako hoće da budu u Vladi u ovakvim trenucima, nema odmora, nema tobož vikenda koji nisu radni dani od četvrtka uveče do ponedeljka jutro. Što svi ministri primenjuju. Ili će da rade, ili idite vi u Skupštinu sa inicijativom za smenu, ili ću ja. Molio bih vas da o tome povedete računa. Nije narod birao vladu da ih gleda po egzotičnim destinacijama - rekao je predsednik.

On je dodao da nije narod birao ministre zbog kombinacija, i ističe da poštuje mnoge ljude koji su na sednici.

- Ja vas molim da ih zamolite da se bave strateškim poslovima i da ne spavaju dok to ne rešimo. Jeste li pročitali planove EPS-a. Članovi Vlade da li ste pročitali? Jeste li videli da oni u tri naredne godine ne planiraju povećanje potrošnje. Kako ste to zaključili gospođo ministar i vi u EPS-u? Povećavate sa 36.3 na 36.6 gigavat sati. Da li vas nije sramota pred građanima. Jeste li nas pitali koliko smo data centara planirali, raznih stvari vezanih za AI. Pa koga obmanjujete, prepisujete izveštaj od prošle godine - zapitao je Vučić.

Rekao je da TENT A1, TENT A2, Kostolac, TE Kolubara, moraju da budu ugašene prema programima od 2030 do 2034.

- Čime to da nadoknadimo? Što lažete sebe nemam problem sa time, ali što lažete mene i građane. Struja nam je jeftina, gas nam je jeftin, samo zbog politike države. Samo zahvaljujući politici države Srbije, a ne zato što je neko od vas bio pametan - rekao je Vučić.

Čitajući određene izveštaje, pitao je ministre da li ga zavitlavaju.

- Vama treba sedam godina da spremite regulatorne okvire za male nuklearke. A struje nećemo imati od 2032. do 2040. godine. Al šta vas briga, tada će neko drugi da bude direktor. Šta vas briga šta će država da radi za sedam-osam godina. Hoćete da čitam još ludosti koje imate u svojim dokumentima? Nećemo imati struje ljudi, šta god da vam kažu ja vam govorim istinu - kazao je predsednik.

Za izradu pojedinih strategija biće potrebno od godinu i po do dve godine dana, što je Vučić oštro prokomentarisao.

- Nemojte meni to da govorite. Ja sam u državi duže nego svi vi, ili bar većina vas. Znam kako funkcioniše država, znam svako ministarstvo. Ja pitam šta je sa sanitetom? Kažu pa nije uprava za zajedničke poslove uzela lizing od Poršea, ovoga, onoga. Ljudi, jel vi znate o čemu mi govorimo. Ne možemo da šaljemo sanitete u sela, da spasavamo živote, zato što niko nije dogovorio lizing. Nemojte bre da spavate dok to ne rešite! I nemojte da mi odmahujete glavom. Postavljeni ste tu da rešavate probleme - oštro je poručio predsednik.

Kazao je da smo noćas prešli milion prijava po novom zakonu o legalizaciji.

- Kažu ne može pre februara da se izdaju rešenja, po zakonu. Pa promenite zakon! Neće niko da potpisuje ništa, plašite se od nadstrešnice i svoje senke. Ali hoćete vozače. Evo ja ću da potpisujem. Hoćete da kažem predsedniče Vlade o čemu je reč, pred svima? Znate, znate isto što i ja - rekao je predsednik.

Poručio je ministru Zlatiboru Lončaru da ga mnogo voli, ali da obećanje za smanjenje listi čekanja za kukove i kolena nije ispunjeno.

- Nemojte da spavate dok to ne uradite, i radite zajedno! I ti Sanja, super ti je modiranje po svetu, ali hoću da vas vidim da ne spavate. Da ljudi mogu da kupe lekove jeftinije, pa makar malo. Tri meseca čekam tu inicijativu, i vi mi pokazujete stalno da je to nemoguće. Koliko ste opština obišli u prethodnom periodu? Sa svim obavezama koje imam u inostranstvu, obišao sam više opština nego svi vi zajedno. Šta ste se, vezali za kancelariju u Beogradu? A znam ja šta je, rudarski je to posao, treba istrpeti kritiku naroda, čuti ružnu reč o sebi. Narod nikada nije zadovoljan, takva je priroda ljudi. Niko nikada neće biti zadovoljan - kazao je Vučić.

Predsednik je ministru Glamočiću poručio da je budžet za poljoprivredu duplo veći nego u vreme Nedimovića.

- Plaćamo tajkunima sa najviše traktora subvencije. Pa znaš to, a što nisi promenio to? Najmanje smo uradili u poljoprivredi, najslabiji kapaciteti su nam tu - rekao je predsednik.

Ako nećete da idete u sela, Argentinu ili afričke zemlje, neće da idu ni u Pariz i London.

- Šta je bre ovo ljudi. "Ja mogu da dam najveći doprinos ako sam u Londonu". Ma nemoj. Nisi ti tu da odlučuješ o tome - poručio je Vučić.

Kaže da ćemo ponovo imati hladno vreme, i da će svi koji budu odgovorni za nepripremljenost sistema biti smenjeni.

- Spremite se za sedam osam dana. Samo nemojte da mi pričate da drveće nije posečeno. To što će ljudi da kukaju za drvećem, uvek će da kukaju za nečim - naglasio je predsednik.

On je potom pročitao koliko će superkompjutera i data centara biti izgrađeno uskoro, i pitao je ministre da li imaju to čime da pokriju.

- Dalje, zašto Srbijagas nije završio do Vranja i Prijepolja i dalje. Kasnimo samo dve godine. A ovo Bajatoviću, kasnimo samo pet godina. Razumeš li ti šta si sada rekao. Tri-četiri godine kasnimo sa radovima. Što niste radili bre, ne može da bude pokrivanje prethodnog posla samo zato što ćete nekome dati pare. To mora odmah da krene da se radi - rekao je predsednik.

Dušane, ima li to smisla, kako ćemo objasniti građanima da kasnimo tri-četiri godine, pitao je Vučić Bajatovića.

- Ja to sa papirima ne mogu da ubrzam - rekao je Bajatović.

Nijedno pitanje nije zlonamerno, brzo završavajte to i plaćajte eksproprijacije, poručio je Vučić.

- Čujem i sada da se mešaju advokati i notari za ove prijave za legalizaciju. Narode, ne uzimajte advokate i notare, država će sve da uradi sama, nemojte da vas pljačkaju - kazao je on.

Autor: S.M.