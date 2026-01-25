SRAM VAS BILO, RADITE ILI ODLAZITE! Vučić sasekao foteljaše - Ko su ministri i direktori kojima su dani odbrojani?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas ultimativnu poruku direktorima javnih preduzeća, poručivši im da napuste svoje funkcije ukoliko nemaju volje da rešavaju probleme građana.

On je na tematskoj sednici Vlade otkrio šokantne detalje o neodgovornosti pojedinih funkcionera tokom nedavnih restrikcija i kvarova na elektromreži.

"Ja sam morao da ih budim dok su građani u mraku"

Vučić je istakao da je lično morao da interveniše kod pojedinih direktora kako bi ih obavestio da delovi Srbije nemaju električnu energiju tokom ledenog talasa.

"Neke sam ja morao da probudim da im kažem da ljudi nemaju struju! Godinama ukazujem na iste probleme. Ovde ne pričam o političkim protivnicima, već o problemima sa nama samima i našim angažmanom", rekao je Vučić.

Prozivka ministara: "Hoćete u Pariz i London, a deca su vam bila izgovor"

Predsednik nije štedeo ni ministre, upitavši ih direktno koliko njih je bilo na luksuznim novogodišnjim odmorima u trenutku kada je energetski sistem bio pod najvećim pritiskom.

Posebno je apostrofirao odsustvo ministarke Mesarović:

"Mesarović je išla u Kinu 15 dana. Hoćete u Pariz i London, a u Kinu nećete? Morali ste do dece, kažete, dok se narod smrzavao. Razmislite dobro šta ste radili", poručio je predsednik članovima Vlade.

Srpske firme koče Ekspo?

Govoreći o strateškim projektima, Vučić je izrazio nezadovoljstvo radovima na projektu Ekspo (EXPO), ističući da su jedino strani partneri pokazali disciplinu.

"Radimo sa Kinezima koji hoće da rade, dok Srbi i srpske kompanije neće! A onda se čudimo što ne možemo nijedan posao da dobijemo", zaključio je Vučić, naglašavajući da se ometanje strateških radova tokom hladnih dana ne sme tolerisati.

Autor: Dalibor Stankov