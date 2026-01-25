AKTUELNO

VUČIĆ DIREKTORIMA JAVNIH PREDUZEĆA: Molim vas idite, ako nemate želju da menjate stvari

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas direktorima javnih preduzeća da odu sa tih pozicija ukoliko nemaju volju i želju da menjaju stvari.

On je na početku tematske sednice Vlade Srbije rekao da je pojedine direktore javnih reduzeća on zvao da im kaže za probleme i to što brojni građani nemaju struju, tokom nedavnih problema.

"Neke sam ja morao da probuduim da im kažem da neki ljudi nemaju struju, iako sam i prošle i pretprošle i pre tri godine ukazivao na to. Ne pričam o političkim protivnicima koji nisu obnavljali EDS mrežu kada su bili na vlasti. Pričam o problemima sa nama samima", rekao je Vučić.

On je ukazao da je dovoljno bilo da se vidi početak godine i angažman.

"Srećom imali smo divne volontere koji su rizikovali živote da neko dobije struju. Građani nisu dozvoljavali seču drveća i to je tačno, pitanje što u maju junu nisu obavestili vladu", rekao je on.

Autor: Iva Besarabić

