Vučić za Pink: Prvi izveštaji javnih preduzeća i vojske o stanju u skloništima poražavajući

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su prvi izveštaji koje je dobio od naših javnih preduzeća i vojske o stanju u skloništima poražavajući.

"Prvi izveštaj koji sam dobio iz naših javnih preduzeća, ali i sveukupni izveštaji iz naše vojske vezano za skloništa i za to koliko bismo ljudi mogli da u svakom trenutku imamo u skloništima koja mogu da prihvate i nuklearni, atomski udar su poražavajući i moraćemo u najkraćem mogućem roku da uradimo velike stvari", rekao je Vučić gostujući na TV Pink.

Kada je reč o svetskoj situaciji, posebno eskalaciji stanja u Ukrajini i u Rusiji, Vučić je rekao da stvari u svetu ne idu u dobrom smeru.

"I moja predviđanja su da će sve ono što se zbiva izmicati kontroli sve više. Svaka izjava sa bilo koje strane, uvek možete da kažete da to onaj drugi radi, ali u najmanju ruku nije deeskalatorna i plašim se da to samo vodi još većim sukobima, još većim problemima i onome što smo želeli da izbegnemo po svaku cenu, a to je sukob još širih i većih razmera nego što je to danas slučaj", naveo je Vučić.

Naglasio je da mi u tom smislu moramo da snažimo naše snage i moramo da jačamo našu vojsku, da bismo odvratili svakog potencijalnog agresora.

Ali moramo da se pripremamo i za neke druge stvari, rekao je Vučić i dodao da misli na skloništa.

"To je prekinuto 2011. ili početkom 2012, prekinuli su svako ulaganje i dotacije iz budžeta javnom preduzeću za skloništa. I od tada su u velikom problemu, a mi do ovakve situacije nije nam ni napamet palo, što je takođe greška. Sistemski sada moramo da ispravljamo", rekao je Vučić.

