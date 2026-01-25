LETI PERJE MEĐU BLOKADERIMA! Đilas u otvorenom ratu sa plenumašima: Šta da podržim?

SSP Dragana Đilasa ušao je u otvoreni rat sa plenumašima.

Ako je studentski pokret, kao ozbiljna politička snaga u ovoj zemlji, protiv jedinstvene liste, onda, jednostavno, to neće moći da bude realizovano, izjavio je u intervjuu za FoNet predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.

U razgovoru za novu Kvaku 23, Đilas je rekao da nikada nije ni bilo razgovora sa studentima.

- Vi mene pitate zašto ne podržite (studentsku listu), a ja vas pitam – šta da podržim? Ljude koji će biti na listi, a za koje ne znam ko su, koji će praviti svoje stranke i treba da budu u vlasti četiri godine, a jedni su za Evropsku uniju, drugi su protiv, jedni su za liberalni kapitalizam, drugi za socijaldemokratske principe, jedni smatraju da Srbija treba da se naoružava, a drugi, kao SSP, smatraju da Srbija treba da ulaže u obrazovanje - objasnio je Đilas.

On smatra da mora da se definiše ko govori u ime studentske liste i da ti predstavnici treba da razgovaraju sa opozicijom, ali da je do toga teško doći, jer u ovom trenutku ne postoji spremnost jedne strane da razgovara sa drugom.

Autor: Pink.rs