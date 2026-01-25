'DOLAZI NAM VREME ODGOVORNOSTI' Predsednik Vučić sumirao nedelju za nama: Dok god imamo veru, jedinstvo i spremnost da se borimo za svoju zemlju, Srbija će ići napred (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je nedelju za nama.

- Srbija mora da gleda napred, jer nam dolazi vreme odgovornosti. Državu ne mogu da vode oni koji je ne poštuju, ne vole i oni koji rade protiv nje, kao ni koji bi da je oslabe, ponize i predaju drugima- napisao je predsednik Vučić na svom instagram nalogu.

- Srbija više neće tolerisati nerad i oklevanje, jer ovo je godina odluke za Srbiju, godina u kojoj moramo jasno da kažemo kuda idemo i ko smo- piše u objavi.

- Narod traži posvećenost, da radimo više, da se borimo i da zemlju učinimo ekonomski snažnijom, pravednijom i sigurnijom za našu decu- napisao je predsednik.

- Mi biramo poštovanje i rad i dok god imamo veru, jedinstvo i spremnost da se borimo za svoju zemlju, Srbija će ići napred- piše u objavi predsednika Vučića.

Autor: Jovana Nerić