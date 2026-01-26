PREDSEDNIK SRBIJE OD SRPSKIH DELIFNA DOBIO NA POKLON MAJICU SA NJIHOVIM POTPISIMA I PLAKETU! Vučić sa ZLATNIM VATERPOLISTIMA: Hvala vam za svu radost i hvala vam za ljubav koju ste pokazali prema Srbiji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike članove vaterpolo reprezentacije Srbije koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

Predsednik je na samom početku prijema zahvalio igračima i celom stručnom timu naše reprezentacija na još jednom neverovatnom uspehu.

- Iznenadio sam se kako su odigrali ovo takmičenje. Nisam očekivao zlatnu medalju, da ne bude da kažem da sam bio siguran, ali sam toliko ponosan na njihov trud i rad. Želi da čestitam svim igračima i celom stručnom štabu. I ono na šta sam ponosan, sem dvojice momaka, koji igraju u Herceg Novom i Kotoru, Lazić i Vico, i Mandić i Drašović koji igraju u Ferencvarošu i Marseju, svi ostali igrači su iz Kragujevca iz Beograda Hvala vam za svu radost i za sve što ste nam doneli, za ljubav prema sportu, ali pre svega za ljubav prema Srbiji kuju ste pokazali na svakom mestu - rekao je Vučić i dodao:

- Želim vam još mnogo uspeha. Svetsko prvenstvo je sledeće godine, u Budimpešti, taman da ih preteknemo, da budemo najbolji svih vremena, a ne Mađari. Onda ono što je uvek apsolutno najvažnije, cela Srbija veruje u vas, a to je da dođete do četvrtog uzastopnog olimpijskog zlata, to će biti domaći za sve - rekao je Vučić.

Antonio Silva, predsednik Evropske federacije za vodene sportove, izrazio je veliku zahvalnost našoj vladi za pomoć u organizaciji ovog prvenstva.

- Posebno da se zahvalim predsedniku Vučiću za svu podršku koju daje za razvoj vaterpola i vodenih sportova. Čestitam organizatorima, i ne mogu da završim da ne pozdravim pobednike. Ovo nije moguće bez teškog truda lokalnih organizatora, posebno se zahvaljujem igračima - rekao je on.

Viktor Jelenić, predsednik Vaterpolo saveza Srbije, takođe je čestitao celom timu, ali se i zahvalio predsedniku Vučiću za sve što čini za srpski sport.

- Hteo bih da se zahvalim Vladi Srbije i posebno predsedniku Vučiću na podršci. Hteo bih da mu uručim u to ime jednu šampionsku majicu, kao i plaketu. Hvala vam još jednom i čestitam svima - rekao je Jelenić i predsedniku uručio majicu na kojoj su potpisi naših zlatnih vaterpolista.

Autor: Iva Besarabić