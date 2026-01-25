AKTUELNO

'Hvala vam što ste nas učinili ponosnim' Macut čestitao vaterpolistima Srbije na osvajanju ZLATA na EP

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut uputio je večeras čestitku srpskim vaterpolistima koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

“Od srca čestitam našim vaterpolistima na osvojenoj zlatnoj medalji! Još jednom ste pokazali zašto je Srbija svetska vaterpolo sila – snagom, znanjem, timskim duhom i ogromnom borbenošću došli ste do samog vrha. Ova pobeda nije samo sportski uspeh, već potvrda vrednosti koje nas kao društvo povezuju: upornost, zajedništvo, vera u sebe i spremnost da se borimo do poslednjeg trenutka", naveo je macut u čestici.

Poručio je srpskim vaterpolistima da su u najtežim trenucima pokazali snagu i dostojno nosili grb Srbije.

"Hvala vam što ste nas učinili ponosnim i što ste još jednom ujedinili naciju radošću i emocijama. Vaš uspeh je inspiracija mladim sportistima i dokaz da se vrhunski rezultati postižu upornošću, zajedništvom i verom u sebe. Čestitke šampionima!”, navodi se u čestici Macuta.

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

Brnabič čestitala vaterpolistima:Hvala vam za svu radost koju ste doneli našem narodu

