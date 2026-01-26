AKTUELNO

Politika

Oblepili plakate u Novom Sadu: Evo kako blokaderi doživljavaju slobodu govora (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

U Novom Sadu blokaderi su noćas polepili plakate sa imenima i fotografijama dekana fakulteta samo zato što im se ne sviđa kako se izjašnjavaju na sednicama organa Univerziteta vezano za izbor Jelene Kleut - strašno.

Na plakatima su pored fotografija i imena dekana i članova Senata Univeziteta napisali "Kako ste glasali?” i “Odgovornost”.

Plakati su izlepljeni u centru grada i u univerzitetskom kampusu.

Jasno je da je ovakvu kampanju targetiranja univerzitetskih radnika orkestrira Dinko Gruhonjić.

Autor: Pink.rs

#Dinko Gruhonjić

#Fakultet

#Novi Sad

#Opozicija

#blokaderi

