Piper: Georgiev preti nasiljem i terorom

Novinar Uroš Piper oštro je reagovao na izjave direktora vesti Nove S Slobodana Georgieva, prenose mediji.

"Georgiev preti nasiljem i terorom!

Šef Šolakove Nova S Slobodan Georgiev izneo monstruozne pretnje tokom gostovanja kod urednika Vremena Filipa Švarma!

A 'pristojan i odmeren' urednik Vremena samo trepće i klima glavom.

'Kako da kažem, taj buzdovan, taj mač kog ste se latili STIŽE PO VAS', kaže novinar Nova S, upućujući pretnje Vučiću i ljudima koji vode Srbiju.

Hoće li se oglasiti NUNS i UNS povodom ovih pretnji ili 'tetki nose lek' pa ne stižu?", napisao je Piper.

Abjavu pogledajte ovde.

Autor: S.M.