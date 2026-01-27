AKTUELNO

'SAMO NEKO POPUT ZVERI MOŽE OVAKO SLADOSTRASNO DA PROGANJA I DECU POLITIČKIH PROTIVNIKA' Jovanov o skandaloznoj izjavi Dušana Teodorovića

Šef poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov komentarisao je izjavu Dušana Teodorovića, fana blokadera, koji je pozvao da EU uvede sankcije ćerki predsednika Aleksandra Vučića.

Naš narod kaže: "Kad Bog hoće nekoga da kazni, prvo mu pamet uzme." i iz primera Dušana Teodorovića se vidi da je to zaista tako. On je poput zveri kojoj je mržnja oduzela razum i koja zato više nema granicu koju ne bi prešla. Samo neko poput zveri može ovako sladostrasno da proganja i decu političkih protivnika. Jadno i bedno, ali ništa me od njega ne iznenađuje. Naprotiv. Očekujem i gore stvari. Njemu pomoći nema - rekao je Jovanov.

