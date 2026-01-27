JOVANOVIĆ PONIZIO BLOKADERE: Nemate odgovore na pitanja, ni studenti neće glasati za vas! (VIDEO)

Sukob blokadera u punom jeku!

Miloš Jovanović otkrio je da ni studenti neće glasati za tzv. "studentsku listu".

- Ali to je u zbiru nekih 15-ak %. Čistih. Koji neće biti za SNS, koji, i to znam jer pričam sa ljudima, tek neće biti za studentsku listu. Od tih 15% ja verujem da skoro niko, a da ne kažem zaista niko, neće dati glas studentskoj listi- rekao je on.

- Zašto? Kažem, ono nije kritika, jer neće imati jasne odgovore na naka od suštinskih pitanja. Na pitanja o EU neće moći da ima jasan odgovor. Ako ga bude imala biće pro-EU, ali verujem da neće to tako eksplicitno reći. Samim tim neće imati ni jasan odgovor osim načelnog "Kosovo, Ustav"... A onda dolazimo do priče DS-a "I Kosovo i Evropa" iz 2008. koja je bila lažna i netačna.

- Ako neko misli da će studentska lista uzeti sama preko 50 odsto, apsolutnu većinu, taj zaista ništa ne zna o politici i duboko se zaigrao. U ovakvoj konstalaciji sama ta lista ne dobija ništa. Dobićete samo novu opoziciju. Nemam problem ni s tim, ali ne rušite Vučića-rekao je.

- Ja pričam s ljudima. Imam studente koji neće glasati za tu studentsku listu. Zato što hoće jasan odgovor na pitanje Kosova i Metohije i EU. Jasan odgovor hoće. Što im lista ta neće moći da da - rekao je.

Autor: Pink.rs