EVO KOGA BLOKADERI BRANE U NARODNOJ SKUPŠTINI: Potvrđuju da je okosnica blokaderske politike - ubiti Vučića!

Iz redova blokaderske opozcije nastojali su da brane blokadera Zorana Đajića!

U narednom snimku možete videti kako iz redova blokaderske opozicije pokušavaju da brane blokadera Zorana Đajića:

Ko je Zoran Đajić koga brani blokaderska opozija?

Zoran Đajić je kako sam kaže istakao svoj stav da narod "treba da izglasa smrtnu kaznu Vučiću". Ali onda u ovom jezivom istupu ide i dalje o čemu jasno svedoči sledeća njegova objava:

- Odgovor dezinformeristima: Moj stav je jasan - narod treba da izglasa smrtnu kaznu Vučiću - ne bih da se desi da ga neko kasnije pusti iz ludnice pa da opet krene da okuplja naciste i kriminalce oko sebe. Srbi imaju kratko pamćenje, pa za svaki slučaj - GLOGOV kolac pride!

Takođe isti ovaj Đajić iznosi najstrašnije ne samo vređanje već i monstruozne laži o predsedniku Srbije u kojoj se posebno kao monstruozna laž ističe izmišljotina "o "Snajper safari" radi ubijanja dece u naručju majki".

- Vučić je angažovao Naftnu kompaniju Abu Dabija da u njegovo ime, našim novcem, bude kupac udela u NIS-u. Kao i kod Beograda na vodi, Vučić našim novcem prisvaja delove naše otadžbine ubijajući usput sve koji mu se nađu na putu. Mediji navode da je ovaj MONSTRUM Vučić, radi zarade krvavih Eura, organizovao i "Snajper safari" radi ubijanja dece u naručju majki na ulicama Sarajeva. Vreme ja: "Ko se mača lati od mača i strada" Dani su mu odbrojani, mi to znamo, ali on takodje.

Đajić se i ponosi time da je, kako kaže decenijama ratni drugar sa Aidom Ćorović, osobom koja vodi kampanju delegitimizacije države Srbije, njenih institucija, simbola i naroda, o čemu je Alo ranije pisao.

Blokaderi ne samo da ne osuđuju ovakve izjave, već otvoreno pokušavaju da ih opravdaju braneći Đajića. Za opravdavanje javnih poziva na nasilje, kao i za iznošenje jezivih laži koje imaju za cilj brutalnu dehumanizaciju predsednika Vučića ne postoji nikakvo razumno utemeljenje.

Zbog toga je sve očiglednije da je suština blokaderske politike sistematsko targetiranje Vučića, stvaranje atmosfere linča i normalizacija ekstremnog govora mržnje kao legitimnog političkog sredstva - dokle ide opravdavanje, do ubistva i nabijanja na kolac?!

I zato je jasno, zašto po svemu sudeći deluje, da je okosnica bokaderske politike - ubiti Vučića!