ZVANIČNO ORGANIZUJE BLOKADERE! Šok priznanje u Skupštini: Đilas stoji iza 'studentskih' lista (VIDEO)

Poslanica iz redova Stranke slobode i pravde (SSP) i članica Predsedništva te partije Jelena Milošević zloupotrebila je skupštinsku govornicu i pozvala građana da daju glas za blokaderske liste na lokalnim izborima u Mionici i Negotinu.

- Pozivam građane da u nedelju, u Mionici i Negotinu, izađu na izbore. U Mionici zaokruže listu broj 5, u Negotinu broj 2 - doslovce je izgovorila ona u srpskom parlamentu.

Ako je neko do sada možda i imamo dilemu da Đilas stoji iza takozvanih studentskih lista, sada je jasno u kolikoj zabludi je bio.

