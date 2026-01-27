AKTUELNO

Brnabić primila u oproštajnu posetu japanskog ambasadora Akiru Imamuru

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić primila je danas u oproštajnu posetu ambasadora Japana u Srbiji Akiru Imamuru i zahvalila mu se na predanom radu i ličnom doprinosu jačanja odnosa Srbije i Japana.


Ona je na svom Instagramu napisala da je uverena da će se prijateljstvo dve zemlje nastaviti.

"Tokom oproštajne posete ambasadora Japana Akire Imamure izrazila sam mu zahvalnost na predanom radu i ličnom doprinosu jačanja odnosa Srbije i Japana. Uverena sam da će se prijateljstvo naših zemalja nastaviti i u budućnosti", napisala je Brnabić.

