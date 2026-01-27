HAOS U TUŽILAŠTVU: Tužiteljka pretila hapšenjem sudijama jer 'u martu pada vlast'? Otkrivena šema opstrukcije izbora!

Dok se srpsko pravosuđe bori za reforme, isplivali su šokantni detalji o ponašanju visokih tužilačkih funkcionera.

Glavna akterka skandala, šefica Trećeg osnovnog javnog tužilaštva Ivana Pomoriški, prema izvorima iz pravosuđa, doživela je nervni slom zbog izmena zakona, uz pretnje da "stranci to neće dozvoliti".

Histerični pozivi i pretnje sudijama

Izvori navode da je Pomoriški još u septembru vršila pritisak na sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu, zahtevajući promenu glasanja u predmetu advokata Nemanje Aleksića.

„Svi ćete biti uhapšeni ako odluka ne bude onakva kakvu očekujem! U martu 2026. pada vlast“, navodno je poručila tužiteljka, aludirajući na prolećne nerede.

Propao plan u Strazburu: Evropski sud odbio žalbe

Najbliži saradnici Ivane Pomoriški, Boris Majlat i njena kuma Jovana Komnenović, pokušali su da uvuku međunarodne institucije u unutrašnju opstrukciju. Oni su tužili državu Srbiju Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, pokušavajući da odlože ponavljanje izbora za Visoki savet tužilaštva (VST).

Međutim, Evropski sud je njihovu žalbu odbio, uz obrazloženje da je zahtev potpuno neosnovan i izvan dometa privremenih mera.

Udar na Ustavni sud i masovne ostavke

Nakon što je Ustavni sud naložio ponavljanje izbora na četiri mesta, nastao je pravi "ustanak" odmetnutog tužilačkog sistema koji kontroliše Zagorka Dolovac.

Opstrukcija: Članovi Izborne komisije VST i njihovi zamenici podneli su masovne ostavke kako bi fizički onemogućili sprovođenje izbora u roku od 8 dana.

Ko koči državu? Ostavke su podneli najodaniji ljudi Zagorke Dolovac – Nebojša Popović (predsednik komisije i prvi zamenik Dolovac) i Zorica Stojšić.

Cilj ove operacije je jasan: odložiti izbore do famoznog marta, uz kršenje zakona i zakletve koju su položili pred narodom.

Autor: Pink.rs