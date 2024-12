Milovan završio u suzama: Nakon haosa sa Aleksandrom i Ivanom dirljivim rečima se obratio ćerki i zamolio je samo jedno! (VIDEO)

Isplivali novi detalji!

Nenad Macanović Bebica na "Igri istine" postavio je pitanje Aleksandri Nikolić.

- Aleksandra, pričala si da si imala u Milovana 100% poverenja, a kad si došla sa suđenja rekla si da ti je majka rekla da je sve laž - rekao je Bebica.

- Meni ništa nije bilo jasno, počela sam da sumnjam u njega, a pre toga sam uvek verovala - rekla je Aleksandra.

- Promena se desila kad je saznala da je dete kod oca, a ne kod mene. Sve su to izgovori zbog veze sa Marinkovićem. Ona je gorela, ali nije popuštala jer je znala da je dete kod mene, a kad je čula da više nije promenila je priču za 180 stepeni, napala je mene jer kao veruje majci. To su laži, ne postoji dan kad nisam otišao tom detetu da posvetim pažnju. Videćep kad sam ja tebe odjavio, dok u tebe niko nije sumnjao - pričao je Milovan.

- Milovan je uvek imao problem kad se raziđemo ko je koga ostavio. Naravno da ćeš da se skoniš kad sedneš blizu muškarca - rekla je Aleksandra.

- Ti si komentarisala što sam ti ja zamerio da ne možeš da vidiš dete za Novu godinu jer znaš da po staroj presudi dete pripada ocu i znaš da je napravio problem za objavu slike na društvenim mrežama. Ja zbog toga sebi dajem za pravo, ali mi je glupo da komentarišem da ne bude da sam ljubomoran. Mislim da je postojalo nešto sa njihove strane, ali nije došlo do komunikacije, a da je zadatak samo pokriće za stvari koje je osetila, ali nije bila dovoljno poštena da ustane, a ja bih to prihvatio - pričao je Milovan.

- Kad je bilo suđenje kad te je zagrlila i poljubila? - pitao je Ivan.

- Bilo je 5. decembra. Ja nisam imao nikakav problem da dete ide kod Uroša. Ja sam na suđenjima dežurna budala, išao sam da vidim osobu - odgovorio je on.

- Ja ću da ti vratim sve što si dao, pošto se vrti sve oko para. Daću ceo honorar, a ako nije dovoljno opet ću da uđem. Da li si četiri godine mrzeo Uroša i forisirao da se dete što manje viđa s ocem? - pitala je ona.

- Nisam braniom, nego Uroš za najmanju sitnicu reaguje preko suda hteo sam da se poštuje sudska odluka. Ja sam samo toga bio zagovornik - rekao je Milovan.

- Sa Urošem sam najveće probleme imala zbog Milovana. On je dobio tri godine za nasilje u porodici, a ja sam otišla na sud i lagala da on ne bi dobio, da li sam trebala u zatvor da ga pošaljem? Ja to nisam htela - dodala je Nikolićeva.

- Moja ćerka danas slavi rođendan, želeo bih da mi oprosti. Ovo je prvi put za 12 godina da tata nije prisutan. Nadam se da ćeš sve ovo moći da mi oprostiš, voli te tata - rekao je Milovan u suzama.

- Nemam za šta da se izvinjavam, ja nikad nisam varao - dodao je Ivan.

Autor: A. Nikolić