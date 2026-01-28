Stanković: Autonomiju univerziteta ruši onaj ko politizuje univerzitet, a to je Đokić

Autonomiju univerziteta ruši onaj ko politizuje univerzitet, obustavlja na nezakonit način proces rada na univerzitetu i predstavlja se kao politički lider univerzitetske zajednice, rekao je za Novo jutro na TV Pink ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, i naveo da je to upravo rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić.

Stanković je rekao da je Đokić prošle godine, kako je naveo, ''na perverzan način'', svojom retorikom, nedvosmisleno omogućio da plenumi legitimišu blokade kao nezakonit oblik protesta, čime je obustavljena nastava i srušena autonomija univerziteta.

- Dakle, onaj ko ruši ono što je osnovna delatnost univerziteta, on ruši njegovu autonomiju. Autonomija univerziteta je pre svega autonomija nastavnog i istraživačkog posla na univerzitetu. Takođe, ta autonomija univerzitetu je data u pogledu definisanja kriterijuma ko može da bude član univerziteta'', rekao je Stanković za TV Pink komentarišući tvrdnje Đokića da ''vlast udara na autonomiju univerziteta - koje je izneo u utorak na protestu u Beogradu, na koji su pozvali studenti u blokadi.

Stanković je u tom kontekstu ukazao da u slučaju Jelene Kleut, koja nije izabrana u zvanje redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, nisu glasali predstavnici Ministarstva ni Vlade, niti poslanici u Skupštini, već da su glasali profesori u skladu sa podzakonskim aktima o izboru u zvanje koje je, kako je naveo, doneo Univerzitet u Novom Sadu.

- Dakle, nikakve veze to nema sa vlašću - istakao je Stanković.

Dodao je da u javnom medijskom prostoru ljudi koji su deo takozvane studentske liste tvrde da "treba juriti ljude po ulicama".

Prema njegovim rečima, Đokić je podelio univerzitet umesto da se ponaša kao rektor univerziteta i svih studenata i rektor koji predstavlja sve nastavnike.

- Rekao je da su jedna grupa studenata studenti univerziteta, a da su drugi ćaci. Jedna grupa profesora su slobodnomisleći ljudi, ovi drugi su režimlije - naveo je ministar.

Dodao je da je jedini ko ruši autonomiju univerziteta onaj ko je, kako kaže, zahvaljujući autonomiji univerziteta dva puta bio rektor, a prethodno dva puta dekan i to u vreme aktuelne vlasti.

- To je ono što je moralni problem Vladana Đokića, zbog koga on danas nastupa kao politički taliba, on mora da opere svoju biografiju. A naravno da će da odgovara. Pa šta mislite, da ćemo da tolerišemo nove blokade? - upitao je Stanković.

Ministar je istakao da je spreman da se stavi na čelo borbe za uspostavljanje koordinata odgovornosti u prosvetnom sistemu.

Komisija zna da li neko ispunjava uslove za profesora, država sa tim nema veze

Stanković je rekao da samo članovi komisije znaju da li je neko zadovoljio kriterijume za izbor u zvanje redovnog profesora i dodao da država sa tom odlukom nema nikakve veze.

Stanković je, govoreći o slučaju Jelene Kleut koja nije dobila zvanje redovnog profesora na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, naveo da je kriterijum za izbor u zvanje redovnog profesora definisan u Univerzitetu u Novom Sadu.

Istakao je da o tome glasaju nastavnici, a ne državni službenici.

- Niko od tih nastavnika nije postavljen voljom države. Od rektora novosadskog univerziteta ili beogradskog ili bilo kog univerziteta do dekana tih matičnih fakulteta. Država ima simboličan uticaj, iako je osnivač i glavni finansijer fakulteta i univerziteta kada je reč o upravljačkim pravima - rekao je Stanković.

Dodao je da država ima 25 odsto predstavnika koje bira iz redova predstavnika Vlade Srbije kao osnivača na fakultetima, a 75 odsto njih su studenti i zaposleni na fakultetima i dodao da je to simboličan uticaj.

- Da li je konkretno kandidatkinja za redovnog profesora Jelena Kleut zadovoljila ili nije zadovoljila te standarde za izbor redovnog profesora, to znaju članovi komisije i znaju članovi tih tela koji su za to glasali - rekao je Stanković.

Ukazao je da oni koji medijski i politički zloupotrebljavaju slučaj Jelene Kleut uništavaju autonomiju univerziteta.

Autor: A.A.