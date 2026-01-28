PETROV O SRAMNIM REČIMA BRALOVIĆEVE: Postavlja se pitanje zašto tužilaštvo nije preduzeo nadležnosti... Pojedine časne sudije imaju 'strah od straha'

Od skoro novoimenovani predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov komentarisao je danas svoju novu funkciju, ali i nasilje blokadera, koje ni na koji način nije sankcionisano.

Predsednik Ustavnog suda dr Vladan Petrov kaže da su ga mnogi napadali zbog njegove nove titule, međutim, kako objašnjava, on je predsednik suda postao, na osnovu njegovog dugogodišnjeg staža.

- Građani treba da znaju... Ja sam sudija sa najdužim stažom. U decembru prošle godine 5 sudija je izabrao predsednik 5 skupština. Ostalo je dvoje, i imajući u vidu na moje iskustvo, kontakte sa medijima, dobio sam popularnost koja je važna svima. I jednoj i drugoj strani. Pta je po pravu, šta može, a šta ne - rekao je Petrov.

- U neka starija vremena ja sam se najviše bavio zakonima, ustavom, pravnim aktima... To je mogu da kažem, nažalost zbog priliva predmeta, žalbi... To je nažalost postalo sekundarno. Mi smo krajem prošle goine pred praznike dobili prvi kontigent prigovora... Samo da, u nekoliko rečenica objasnim, to su tužioci koji su učestvovali u izboru. Taj organ, kao i visoki savet sudstva, nije do kraja ni kkonstuisan. To sui stare sudije i tužioci. Iako sam radio na ustavnim promenama, nisam bio za takvu soluciju, jer ako se pravosuđe konstituiše, trebalo bi izabrati ponovo, čelnik pravosuđa... Možda je trebalo odmah konstituisati te organe. Tu ima istaknutih pravinka, ali zamislite da nas nekoliko dolazi sada, a neki ostaju od ranije, od tog pravnog režima. Da li bi to funkiconisalo? Teško. Tu su nastalki problemi, i zato su došli prigovori - rekao je Petrov.

- Odluka, na koju su prigovori podneti, te odluke su donete apsolutno tako što je predsednik visokog saveta tužilaštva, izvršio uzurpaciju svojih mogućnosti. Ja ću biti siorektan, da sma na mestu predsendika viskog tužilaštva, podneo bih ostavku. On je tada, umesto da ćuti, on je odmah izdao saopštenje iza kog nisu stajali svi, gde je ukazao na neke nezakonitosti u odluci suda. To građani moraju da znaju, kada ustavni sud presudi, to je konačno - dodao je Petrov.

Ako se borimo za pravnu državu, hajde da budemo prvi koji će se boriti, rekao je Petrov.

Govoreći o teškim rečima gospođe Bralović iz Čačka, Petrov kaže da je veliki problem to što jedan broj časnih sudija jeste pod pritiskom.

- Po mojim saznanjima nisu to pritisci od predsednika, oni su pod pritiscima drugih,. targetiranja, straha od straha... Konstituisao se novi sud, i ja ne bih želeo da otkrivam sve detalje, primećujem kod mnogih sudija Ustavnog suda, oni su ugledni profesori... Primećujem vrhu zazora, često su spremni da budu zaštićeni od ovog čoveka, jer se previše isturio u javnosti. Kada bih hteo, ne bih mogao nazad. Ne može predsendik republike da radi posao vlade, ministara - rekao je Petrov.

- Ovde imamo dva principa, o kojima govori Vučić. Nekažljivost pod jedan, ja nisam tužilac, ali je neverovatno da se ova žena ne sasluša na ove navode. Jer, sada će neko reći da su pretnje neodređene... To je drugi par rukava. Postavlja se pitanje zašto nadležno tužilaštvo nije preduzeo nadležnosti... - rekao je Petrov.

Jasno je da su neki ljudi zaštićeni, dodao je.

Autor: D.Bošković