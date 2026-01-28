AKTUELNO

Politika

Goran Karadžić: Laži o Hramu Svetog Save ne dele Srbiju, već je dodatno ujedinjuju

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Goran Karadžić, član SNS-a, reagovao je povodom neistina koje su se sinoć pojavile u pojedinim medijima, a koje se odnose na tvrdnje da je Hram Svetog Save bio zatvoren za okupljene studente.

Prema njegovim rečima, reč je o svesnom pokušaju da se naruši ugled Srpske pravoslavne crkve i državnih institucija.

- Zna se da ovo mogu da rade samo SEKTAŠI I MRZITELJI SVEGA SRPSKOG, KAKO SPC, TAKO I SVIH SRPSKIH INSTITUCIJA, PA I PATRIJARHA I PREDSEDNIKA... AL' NA TAJ NAČIN NAS SVE JAČAJU, JER NE SHVATAJU DA NAPADOM NA SVE NJIH I NA SVE SRPSKO, NAPADAJU U STVARI SVE NAS, A MI JESMO JEDNA VELIKA - OGROMNA PORODICA I TO SRPSKA PORODICA 🫶🇷🇸♥️💙🤍 - poručio je Karadžić.

On je dodao da se ovakvim napadima ne ugrožavaju ni crkva ni institucije, već se, kako je naveo, dodatno potvrđuje snaga zajedništva u društvu.

