Đurđević Stamenkovski: Crkva nije politički subjekt i verski simboli se ne smeju zloupotrebljavati!

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski reagovala je povodom, kako je navela, neistina koje su sinoć plasirane u pojedinim medijima, a koje se odnose na tvrdnje da je Hram Svetog Save bio zatvoren za okupljene studente.

- Kao vernik Srpske pravoslavne crkve, bez namere da sebi pripišem pravo da govorim u ime starešinstva Hrama Svetog Save i same Crkve, osećam potrebu da reagujem zbog načina na koji se ponavlja očigledna medijska manipulacija. Nije prvi put da se u javnosti plasira neistina da su vrata naših hramova “zatvorena” - navela je Đurđević Stamenkovski.

Ona podseća da sve crkve Srpske pravoslavne crkve, uključujući i Hram Svetog Save, imaju jasno definisan raspored bogosluženja, sa preciznom satnicom početka i završetka, koji važi za sve bez izuzetaka.

- Sve naše crkve, kao i Hram Svetog Save imaju raspored bogosluženja sa jasnom satnicom početka i završetka. To važi za sve, bez izuzetaka. Dolazak nakon tog vremena, ne znači da je hram zatvoren „za nekoga“, već za sve - ističe ministarka i dodaje:

- Konkretno, Hram Svetog Save otvoren je do 20 časova. Predstavljati dolazak u 20.36 kao „zatvaranje hrama za nekoga“ nije činjenica, već narativ. Crkvu ne treba uvlačiti u dnevnu politiku, pogotovo ne na osnovu nečega što je lako proverljivo.

Đurđević Stamenkovski rekla je da crkva nije politički subjekt i da ovakve interpretacije ne doprinose dijalogu.- Zato mislim da je važno držati se činjenica i ne zloupotrebljavati verske simbole u političke svrhe - zaključuje ministarka.