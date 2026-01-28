OČIGLEDNA MEDIJSKA MANIPULACIJA: Ministarka Stamenkovski o tobožnjem 'zatvaranju vrata' Hrama Svetog Save studentima - Crkvu ne treba uvlačiti u dnevnu politiku

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se nakon što su pojedini mediji tendenciozno objavili juče da su "vrata Hrama Svetog Save ostala zatvorena za studente".

- Kao vernik Srpske pravoslavne crkve, bez namere da sebi pripišem pravo da govorim u ime starešinstva Hrama Svetog Save i same Crkve, osećam potrebu da reagujem zbog načina na koji se ponavlja očigledna medijska manipulacija. Nije prvi put da se u javnosti plasira neistina da su vrata naših hramova “zatvorena” - istakla je ministarka.

Ona je dodala da sve naše crkve, kao i Hram Svetog Save, imaju raspored bogosluženja sa jasnom satnicom početka i završetka.

- To važi za sve, bez izuzetaka. Dolazak nakon tog vremena, ne znači da je hram zatvoren „za nekoga“, već za sve. Konkretno, Hram Svetog Save otvoren je do 20 časova. Predstavljati dolazak u 20.36 kao „zatvaranje hrama za nekoga“ nije činjenica, već narativ. Crkvu ne treba uvlačiti u dnevnu politiku, pogotovo ne na osnovu nečega što je lako proverljivo - naglasila je ona, i zaključila:

- Crkva nije politički subjekt i ovakve interpretacije ne doprinose dijalogu. Zato mislim da je važno držati se činjenica i ne zloupotrebljavati verske simbole u političke svrhe.

Autor: Iva Besarabić