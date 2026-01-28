AKTUELNO

Politika

OČIGLEDNA MEDIJSKA MANIPULACIJA: Ministarka Stamenkovski o tobožnjem 'zatvaranju vrata' Hrama Svetog Save studentima - Crkvu ne treba uvlačiti u dnevnu politiku

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Katarina Mihajlović ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se nakon što su pojedini mediji tendenciozno objavili juče da su "vrata Hrama Svetog Save ostala zatvorena za studente".

- Kao vernik Srpske pravoslavne crkve, bez namere da sebi pripišem pravo da govorim u ime starešinstva Hrama Svetog Save i same Crkve, osećam potrebu da reagujem zbog načina na koji se ponavlja očigledna medijska manipulacija. Nije prvi put da se u javnosti plasira neistina da su vrata naših hramova “zatvorena” - istakla je ministarka.

Ona je dodala da sve naše crkve, kao i Hram Svetog Save, imaju raspored bogosluženja sa jasnom satnicom početka i završetka.

- To važi za sve, bez izuzetaka. Dolazak nakon tog vremena, ne znači da je hram zatvoren „za nekoga“, već za sve. Konkretno, Hram Svetog Save otvoren je do 20 časova. Predstavljati dolazak u 20.36 kao „zatvaranje hrama za nekoga“ nije činjenica, već narativ. Crkvu ne treba uvlačiti u dnevnu politiku, pogotovo ne na osnovu nečega što je lako proverljivo - naglasila je ona, i zaključila:

- Crkva nije politički subjekt i ovakve interpretacije ne doprinose dijalogu. Zato mislim da je važno držati se činjenica i ne zloupotrebljavati verske simbole u političke svrhe.

Autor: Iva Besarabić

#Milica Đurđević Stamenkovski

#Ministarstvo za rad | boračka i socijalna pitanja

#Studenti

#blokaderi

#hram

POVEZANE VESTI

Politika

'MIR U SRCU, TOPLINA U DOMOVIMA I SNAGA ZA SVAKI IZAZOV' Ministarka Đurđević Stamenkovski čestitala građanima praznike

Politika

Ministarka Stamenkovski u opštini Medveđa: Danas obilazi socijalno ugrožene porodice kojima će uručiti humanitarnu pomoć (VIDEO)

Politika

MINISTARKA STAMENKOVSKI POSLE SEDNICE VLADE: U vremenu kada se vrše pritisci na Srbiju, naše je da pokažemo jedinstvo, odgovornost i snagu

Društvo

ČUVAJU TRADICIJU I DAJU SNAGU ČITAVOJ ZAJEDNICI: Ministarka Stamenkovski posetila porodicu Janković u selu Bogunovac (FOTO)

Politika

DA DIJALOG BUDE JOŠ EFIKASNIJI, JOŠ BOLJI, JOŠ PRODUKTIVNIJI: Ministarka Stamenkovski o osnivanju Operativnog tela Socijalno-ekonomskog saveta (VIDEO)

Politika

'HVALA VAM NA ČASTI, HRABROSTI I LJUBAVI PREMA OTADŽBINI! HVALA VAM NA SVEMU ŠTO STE UČINILI ZA SRBIJU' Ministarka Stamenkovski čestitala Dan vojnih v