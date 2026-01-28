AKTUELNO

SPREMITE PITANJA! EKSKLUZIVNO! Predsednik Vučić PRVI put u TikTok lajvu: Komentarisaćemo i pričati o viralnim čudima! - EVO I KADA! (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas i za petak, 30. januar najavio TikTok lajv u 18 časova.

– Spremite pitanja – naveo je predsednik i dodao:

– Dragi narode, u petak u 18 časova, 30. januara prvi put uživo sa vama na TikToku. Komentarisaćemo razna čuda, evo ja sebe snimam, pa zato mi sve izmakne, nije ni važno. Tako to izgleda kad se bavim stvarima koje baš ne umem, ali hoću da razgovaram sa vama i hoću da komentarišem stvari koje su viralne. I onda ne znam šta još da kažem. Vidimo se u petak u 18 časova, 30 januara TikTok – poručio je predsednik Vučić.

Predsednik je naglasio da će tokom ovog prvog lajva odgovarati na pitanja građana i komentarisati viralne teme koje su privukle pažnju javnosti na ovoj društvenoj mreži.

@jasamaleksandar

Spremite pitanja ✍️ 📅 Petak, 30. januar ⏰ 18h – vidimo se uživo! #jasamaleksandar #tiktok #tiktoklive #tiktokviral #srbija🇷🇸

♬ original sound - Ja sam Aleksandar

Autor: Dalibor Stankov

