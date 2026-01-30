AKTUELNO

Ministar u poseti selima Opštine Raška! Krkobabić: Novi Dom kulture u Rvatima i poseta porodici Simonović

Izvor: Pink.rs, Foto: Miloš Miškov ||

Obnovljeni Dom kulture u selu Rvati samo je potvrda vitalnosti ovog sela i čitave Raške oblasti i rešenosti ovih ljudi da ostanu i svoju budućnost upravo grade ovde. A poseban značaj imaju doskora napuštene seoske kuće, sada pretvorene u domove. Jedan od njih je i dom četvoročlane porodice Simonović, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tokom današnje radne posete Opštini Raška i njenim selima.

- Raška je mesto od posebnog, strateškog značaja i važno nam je da rubna i brdsko-planinska područja ne budu napuštena, hoćemo da svaki deo Srbije bude živ i živahan - dodao je Krkobabić.

Foto: Miloš Miškov

Ministar je danas zvanično otvorio renovirani Seoski dom kulture u selu Rvati čemu su prisustvovali meštani svih generacija, od najmlađih do penzionera. Krkobabić je u neposrednom razgovoru sa njima čuo iz prve ruke čime su zadovoljni i šta smatraju da bi trebalo popraviti. U razgovoru je istaknuto da je u prethodnom periodu urađeno mnogo na poboljšanju uslova života u selima opštine Raška.

Foto: Miloš Miškov

- Uz pomoć tih sredstava, ovaj Dom je potpuno promenio izgled. Urađeni su fasada i podovi, okrečeni zidovi, promenjena stolarija, renoviran krov. Osim toga sređena je svečana sala i nabavljena neophodna oprema - projektor, platno, ozvučenje, audio i video oprema, kao i stolice i klime - rekao je Darko Milićević, predsednik Opštine Raška i dodao da je ovaj Seoski dom ponovo mesto za okupljanje žitelja svih sela ovog kraja opštine.

Foto: Miloš Miškov

Raška je jedna od 42 lokalne samouprave koje su dobile sredstva za renoviranje svojih Seoskih domova po konkursu Ministarstva za brigu o selu. Dom kulture u selu Rvati renoviran je i opremljen u rekordnom roku sa 8,2 miliona dinara.

Foto: Miloš Miškov

Krkobabić je u nastavku posete obišao četvročlanu porodicu Simonović, bračni par Uroša i Andrijanu i njihovo dvoje dece, trogodišnju Anju i jednogodišnjeg Danila. Simonovići su se pre dve godine skućili u selu Pavlica, kroz program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Foto: Miloš Miškov

- Posle podstanarskog života u Raški, vratili smo se u Uroševo rodno selo i presrećni smo što napokon imamo svoj krov nad glavom, lepo dvorište i dovoljno prostora za decu - rekla nam je Andrijana i poručila i drugim mladim parovima ili pojedincima da nije komplikovano prijaviti se na konkurs i doći do svoje kuće.
Osim njih, još tri porodice na teritoriji Raške dobile su dom.

Foto: Miloš Miškov

Poslednje dve godine, ova opšptina učesnik je još jednog programa Ministarstva za brigu o selu „Miholjski susreti sela“. Prošlog leta, manifestacija je održana u selu Brvenik, okupiviši više stotina stanovnika uz bogat sportski, gastronomski i kulturni program.

Foto: Miloš Miškov

Ukupan iznos sredstava kojima je do sada pomognuta Raška je oko 14 miliona dinara.

