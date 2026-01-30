AKTUELNO

EKSPO kao simbol budućnosti - Odbornici SNS u poseti gradilištu (FOTO)

Odbornici Srpske napredne stranke u Skupštini grada Beograda, posetili su gradilište EKSPO kompleksa, jednog od najvažnijih i najambicioznijih projekata u novijoj istoriji Beograda i Srbije. Tokom obilaska, upoznali su se sa tokom radova i dinamikom izgradnje, koja se odvija u skladu sa planiranim rokovima.

Posebna pažnja posvećena je izgradnji nacionalnog stadiona, kakav do sada nikada nije građen u Srbiji. Reč je o jedinstvenom, savremenom sportskom objektu koji će ispunjavati najviše međunarodne standarde i omogućiti održavanje velikih sportskih, kulturnih i međunarodnih manifestacija.

EKSPO kompleks predstavlja simbol budućnosti, razvoja i napretka, donoseći nove mogućnosti za sport, turizam, privredu i otvaranje novih radnih mesta, kao i jačanje međunarodnog ugleda Beograda i Srbije.

“Politika predsednika Aleksandra Vućića je snažna, uspešna, moderna i Srbija budućnosti, a EKSPO je najbolji dokaz toga. Građani Beograda i Srbije mogu biti ponosni, jer naš grad i našu zemlju čekaju najlepši dani u novijoj istoriji upravo zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovoj viziji.

Velika je čast i privilegija, što kao odbornici možemo da učestvujemo u svemu ovome i damo svoj doprinos”, rekao je šef odborničke grupe SNS Aleksandar Mirković.

Odbornici su izrazili veliku zahvalnost Siniši Malom i Miroslavu Čučkoviću, što su omogućili posetu ovom projektu i neposredan uvid u njegov značaj i potencijale.

