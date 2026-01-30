AKTUELNO

TAČNO U 18 SATI! VUČIĆ PRVI PUT U TIKTOK LAJVU: Spremite pitanja, predsednik ekskluzivno odgovara na 'VIRALNA ČUDA'

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras održava TikTok lajv s početkom u 18 časova.

Predsednik je prethodno najavio TikTok lajv, poručivši da građani spreme pitanja.

- Spremite pitanja - naveo je predsednik i dodao:

- Dragi narode, u petak u 18 časova, 30. januara prvi put uživo sa vama na TikToku. Komentarisaćemo razna čuda, evo ja sebe snimam, pa zato mi sve izmakne, nije ni važno. Tako to izgleda kad se bavim stvarima koje baš ne umem, ali hoću da razgovaram sa vama i hoću da komentarišem stvari koje su viralne. I onda ne znam šta još da kažem. Vidimo se u petak u 18 časova, 30 januara TikTok - poručio je tom prilikom predsednik Srbije.

Spremite pitanja ✍️ 📅 Petak, 30. januar ⏰ 18h – vidimo se uživo! #jasamaleksandar #tiktok #tiktoklive #tiktokviral #srbija🇷🇸

