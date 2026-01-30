'KRATKO PAMĆENJE IMA, A DUGAČAK JEZIK, POSEBNO KADA SU LAŽI U PITANJU' Nevena Đurić odgovorila Miroslavu Aleksiću

Nеvеna Đurić, potprеdsеdnica Glavnog odbora Srpskе naprеdnе strankе (SNS) reagovala je na tvit Miroslava Aleksića, koji je sugerisao da je uhapšeni diler iz Kruševca blizak saradnik ministra odbrane Bratislava Gašića.

- Mikijev kandidat iz Konjuha sa njihove liste, iz njegove stranke, "pao" zbog droge, zajedno sa sinom, droga u kući i dvorištu - znači li to da on ima direktne veze sa tim?Seća li se kako su se par dana ranije družili? Kratko pamćenje ima, a dugačak jezik posebno kad su laži u pitanju! - stoji u njenoj objavi na X.

