'KRATKO PAMĆENJE IMA, A DUGAČAK JEZIK, POSEBNO KADA SU LAŽI U PITANJU' Nevena Đurić odgovorila Miroslavu Aleksiću

Nеvеna Đurić, potprеdsеdnica Glavnog odbora Srpskе naprеdnе strankе (SNS) reagovala je na tvit Miroslava Aleksića, koji je sugerisao da je uhapšeni diler iz Kruševca blizak saradnik ministra odbrane Bratislava Gašića.
Микијев кандидат из Коњуха са њихове листе, из његове странке, "пао" због дроге, заједно са сином, дрога у кући и дворишту - значи ли то да он има директне везе са тим?Сећа ли се како су се пар дана раније дружили? Кратко памћење има, а дугачак језик посебно кад су лажи у питању! pic.twitter.com/0OQCbf8VJA— Невена Ђурић Никитовић (@Nevena_Djuric93) 30. јануар 2026.
Autor: Iva Besarabić