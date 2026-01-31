Vučić dominira na TikToku: 13 miliona lajkova i nikad jača poruka!

Vučić je juče prvi put održao lajv na društvenoj mreži TikTok, a brojke koje je postigao šokirale su čak i njegove najveće kritičare.

Za svega sat vremena, predsednika Srbije Aleksandra Vučića gledalo je neverovatnih 241.700 ljudi, dok je prenos skupio fascinantnih 13 miliona lajkova.

Tokom lajva, predsednik je govorio o veštačkoj inteligenciji, uvredama koje dobija od političkih protivnika, ali je posebno odjeknuo razgovor sa influenserom Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase. Jutjuber je predsedniku poručio: "Predsedniče, vi ste sada bacili jedan W", što je na ovoj mreži simbol za veliku pobedu.

Iako su imali priliku da se uključe, kritičari vlasti su ovog puta ostali nemi. Predsednik se tokom obraćanja direktno osvrnuo na njih: "Uključi Štimca, Žaklinu Tatalović, sve te stručnjake uključi, šta su rekli da sam Šiptar?", rekao je Vučić u jednom trenutku, odgovarajući na kampanje koje se vode protiv njega.

Dok su opozicioni mediji pokušali da predstave ovaj potez kao "očajnički pokušaj" da se pridobiju mladi glasači, brojke i reakcije građana govore suprotno. Predsednik je pokazao da dominira i na novim platformama, dajući priliku narodu da neposredno komunicira sa njim, što je još jednom potvrdilo da mu je jedino važno mišljenje naroda u Srbiji.

Autor: Dalibor Stankov