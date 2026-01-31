AKTUELNO

Politika

Vučić dominira na TikToku: 13 miliona lajkova i nikad jača poruka!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: TikTok.com ||

Vučić je juče prvi put održao lajv na društvenoj mreži TikTok, a brojke koje je postigao šokirale su čak i njegove najveće kritičare.

pročitajte još

'DA POLOŽIMO RAČUNE, IZVEŠTAJE' Vučić najavio predstavljanje projekta 'Srbija 2035' u martu: Da pokažemo ljudima koliko ih poštujemo

Za svega sat vremena, predsednika Srbije Aleksandra Vučića gledalo je neverovatnih 241.700 ljudi, dok je prenos skupio fascinantnih 13 miliona lajkova.

Tokom lajva, predsednik je govorio o veštačkoj inteligenciji, uvredama koje dobija od političkih protivnika, ali je posebno odjeknuo razgovor sa influenserom Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase. Jutjuber je predsedniku poručio: "Predsedniče, vi ste sada bacili jedan W", što je na ovoj mreži simbol za veliku pobedu.

Iako su imali priliku da se uključe, kritičari vlasti su ovog puta ostali nemi. Predsednik se tokom obraćanja direktno osvrnuo na njih: "Uključi Štimca, Žaklinu Tatalović, sve te stručnjake uključi, šta su rekli da sam Šiptar?", rekao je Vučić u jednom trenutku, odgovarajući na kampanje koje se vode protiv njega.

Dok su opozicioni mediji pokušali da predstave ovaj potez kao "očajnički pokušaj" da se pridobiju mladi glasači, brojke i reakcije građana govore suprotno. Predsednik je pokazao da dominira i na novim platformama, dajući priliku narodu da neposredno komunicira sa njim, što je još jednom potvrdilo da mu je jedino važno mišljenje naroda u Srbiji.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Baka Prase

#Društvene mreže

#Politika

#Srbija

#TikTok

#vesti

#vučić

POVEZANE VESTI

Politika

VIŠE OD 240.000 LJUDI GLEDALO TIKTOK LAJV PREDSEDNIKA SRBIJE! Vučić odgovorio na brojna pitanja građana, reagovao na VIRALNE SNIMKE, pa najavio VELIKI

Politika

'NEDOPUSTIVA JE POTPUNA OBMANA JAVNOSTI' Vučić na TikToku o zloupotrebi veštačke inteligencije

Politika

'JE L' IMATE ADRESU OVE ŽENE?' Predsednik Vučić uživo na TikToku komentarisao snimak koji je postao HIT NA MREŽAMA

Politika

SPREMITE PITANJA! EKSKLUZIVNO! Predsednik Vučić PRVI put u TikTok lajvu: Komentarisaćemo i pričati o viralnim čudima! - EVO I KADA! (VIDEO)

Politika

TAČNO U 18 SATI! VUČIĆ PRVI PUT U TIKTOK LAJVU: Spremite pitanja, predsednik ekskluzivno odgovara na 'VIRALNA ČUDA'

Politika

'VRATILI SU ME U DETINJSTVO' Vučić se oglasio pred utakmicu Srbije i Engleske: Svi se potajno nadamo POBEDI (VIDEO)