JEZIVE PRETNJE SMRĆU U ZAGREBU! Milorad Pupovac na meti ustaša, sramne poruke osvanule pored škole (FOTO)

Milorad Pupovac, predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) i saborski zastupnik, ponovo se našao na udaru stravičnih pretnji koje su osvanule u samom srcu Zagreba.

Kako je danas saopštilo Srpsko narodno vijeće (SNV), u podzemnom prolazu u naselju Savski Gaj ispisani su grafiti koji direktno pozivaju na likvidaciju predstavnika Srba u Hrvatskoj.

Na zidovima u neposrednoj blizini Osnovne škole "Savski Gaj" osvanula je zastrašujuća poruka: "Ubij Pupovca". Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da su ovi natpisi mržnje ispisani na mestu gde svakodnevno prolaze stotine mališana. Uz eksplicitne pozive na ubistvo, autori su ostavili i sramne potpise, kao i nacističke i ustaške simbole, uključujući kukasti krst i stilizovano slovo "U" sa krstom.

Iz Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a poručuju da su o ovom ozbiljnom incidentu odmah obavešteni svi hrvatski mediji, ali da su ovakve scene postale tužna svakodnevica. "Ne iznenađuje nas ovo. Nažalost, za nas to nije nikakvo iznenađenje", navodi se u zajedničkom saopštenju ovih organizacija, koje su javnosti dostavile i fotografije sa lica mesta kao dokaz novog talasa šovinizma.

Incident u Savskom Gaju samo je poslednji u nizu napada na srpsku zajednicu. Činjenica da se Milorad Pupovac targetira u blizini obrazovnih ustanova izazvala je oštre reakcije javnosti, koja zahteva od nadležnih organa da hitno identifikuju autore i uklone sramne grafite. Dok se čeka zvanična reakcija hrvatske policije, atmosfera netrpeljivosti nastavlja da buja na ulicama glavnog grada Hrvatske.

Autor: Dalibor Stankov