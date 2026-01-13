Haos u Crnoj Gori - Ovo je dokaz da su Srbi na meti: Reagovao Milan Knežević

Predsednik crnogorske Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević izjavio je da su sada na potezu premijer Milojko Spajić i njegova Vlada, te da od ispunjenja zahteva koje su podneli posle sjednice Predsedništva stranke zavisi njihov opstanak u vlasti.

Knežević je sa blokade kružnog toka na Zabjelu, koju su organizovali meštani Botuna, kazao da će do kraja biti uz narod i "da nema povlačenja".

- Na potezu je premijer Milojko Spajić i Vlada. Ukoliko usvoje zahteve i inicijative DNP-a, spremni smo da nastavimo da participiramo u vlasti. Ukoliko to ne urade, napustićemo Vladu i vlast u Glavnom gradu - istakao je Knežević, prenosi ETV.

Komentarišući izjavu predsednika Skupštine Andrije Mandića da podržava sve što je DNP tražio, ali da nije vreme za to sada, Knežević je rekao da on ima pravo na svoj stav.

- Mi vodimo dve različite političke partije, uvažavam njegov stav, kao što verujem da će on uvažiti moje - poručio je Knežević.

Podsetimo, Knežević se oglasio neposredno nakon što je predsednik Slobodne Crne Gore, Vladislav Dajković, danas na konferenciji za medije u Skupštini Podgorice saopštio da je smenjen jer je javno podržao Srbe u Crnoj Gori, te otkrio da njegova stranka više nije deo vlasti u Podgorici. Inače, hajka protiv Dajkovića, koja je ujedno deo šire kampanje obračuna sa Srbima u Crnoj Gori, počela je kada je gradonačelnik Podgorice, Saša Mujović, odlučio da pokrene disciplinski postupak protiv rukovodioca Službe za građane u Glavnom gradu, ujedno i lidera Slobodne Crne Gore, Vladislava Dajkovića.

Disciplinski postupak je pokrenut zato što je Vladislav Dajković 31. decembra pružio podršku građanima Botuna, koji se protive izgradnji kolektora za otpadne vode u svom naselju.

Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba, dok će se o disciplinskoj odgovornosti Dajkovića odlučivati nakon sprovedenog postupka, "uz puno poštovanje zakonskih procedura i prava na izjašnjenje".

Sudeći po tome kako izgledaju slučajevi Dajkovića i Kneževića, jasno je da je crnogorska vlast pokrenula opšti obračun sa onima koji se usuđuju da kažu da su Srbi i da se bore za intrerese pripadnika svog naroda u Crnoj Gori.

Autor: S.M.