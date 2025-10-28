HITNO SE OGLASIO MILAN KNEŽEVIĆ: Crna Gora mora da sačuva stabilnost i dostojanstvo

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević uputio je poruku javnosti preko mreže Iks povodom večerašnjih protesta, apelujući na građane da sačuvaju mir i međusobno poštovanje.

- Dragi ljudi, Crna Gora mora da sačuva građanski mir i stabilnost. Budimo dostojni naših predaka i reči Marka Miljanova da je junaštvo braniti sebe od drugog, a čojstvo drugog od sebe. Napad na mladića na Zabjelu koji se dogodio pre dve noći treba da bude predmet istrage i delovanja nadležnih organa koji su dužni da garantuju bezbednost svakom građaninu, bio on Crnogorac, Srbin, Bošnjak, Turčin ili Rus - napisao je Knežević.

On je dodao da država mora da učini sve kako se slični incidenti više nikada ne bi ponovili, jer niko ne želi da uzima pravdu u svoje ruke.

- Naša obaveza je da doprinesemo smirivanju tenzija i da ne dozvolimo da nas emocije sa jedne ili druge strane odvedu u krajnost. Crna Gora je mala država, bogate istorije i divnih različitosti, u kojoj ima mesta za sve ljude dobre volje. To je zavet naših predaka koji smo dužni da čuvamo. Zato molim sve za mir, jer on nema cenu - čuvajući mir, najbolje branimo Crnu Goru - poručio je Knežević.

Autor: D.Bošković