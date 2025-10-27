HITNO SE OGLASIO MILAN KNEŽEVIĆ: Mir nema cenu! - Apel građanima Crne Gore posle protesta i napada na Zabjelu

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević uputio je večeras hitnu poruku javnosti putem mreže X, povodom protesta i tenzija koje su usledile nakon napada na mladića u podgoričkom naselju Zabjelo.

„Dragi ljudi, Crna Gora mora da sačuva građanski mir i stabilnost. Budimo dostojni naših predaka i reči Marka Miljanova da je junaštvo braniti sebe od drugog, a čojstvo drugog od sebe“, poručio je Knežević.

On je istakao da incident mora biti predmet ozbiljne istrage, te da nadležni organi moraju garantovati bezbednost svakom građaninu, bez obzira na nacionalnu pripadnost — Crnogorcu, Srbinu, Bošnjaku, Turčinu ili Rusu.

Knežević je apelovao na smirivanje tenzija, naglašavajući da niko ne želi da uzima pravdu u svoje ruke. „Naša obaveza je da doprinesemo smirivanju tenzija i da ne dozvolimo da nas emocije odvedu u krajnost. Crna Gora je mala država, bogate istorije i divnih različitosti, u kojoj ima mesta za sve ljude dobre volje. To je zavet naših predaka koji smo dužni da čuvamo. Zato molim sve za mir, jer on nema cenu — čuvajući mir, najbolje branimo Crnu Goru.“

Autor: Dalibor Stankov