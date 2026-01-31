UŽAS U RAKOVICI! Blokader nasilnik napao žene: Psovao ih i pretio, a kad je video telefon – POBEGAO! (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak verbalnog okršaja iz naselja Rakovica u kojem se vidi sukob mlađeg muškarca i četiri žene.

Hrabri muškarac blokader napao četri žene. Bravo za njega! pic.twitter.com/uShiWyeVP8 — Mihajlo Nikolić (@alo_mihajlo) 31. јануар 2026.

Prema onome što je zabeleženo, muškarac je ženama uputio niz uvreda i psovki, dok su one pokušavale da dokumentuju incident.

Na snimku se čuje kako jedna od žena, dok snima telefonom, upozorava muškarca rečima "Videćeš", na šta on odgovara psovkama i političkim pretnjama:

"I šta ćeš sad sa tim da radiš? Pa proći će Vučić, pa ćete da p*šite svi!

Odmah nakon ove razmene, muškarac se udaljio.

