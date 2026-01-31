'BOLSENIK I ČOVEK BEZ NACIONALNOG IDENTITETA' Mesarović reagovala na napade Gorana Markovića koji je još jednom pokušao da dehumanizuje predsednika Vučića (FOTO)

Ministarka privrede Adrijana Mesarović odgovorila je Goranu Markoviću zbog najnovijih napada na presdednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Goran Marković je jedan bolesnik i čovek bez nacionalnog identiteta; čovek koji je samo na papiru Srbin i koji se u prošlosti više puta izjasnio kao neko kome je sve srpsko strano. Za svoju zemlju koja mu je dala sve kaže da mu liči na logor, žestoko se protivio postavljanju spomenika Stefanu Nemanji i najavljivao da će se vezati lancima za nacistički Savski most kako bi sačuvao to zdanje- napisala je Mesarović na svom instagram nalogu.

- U svojim intrvjuima odavno pokazuje visok stepen frustracije i agresije i retko kad ne pomene predsednika Aleksandra Vučića. Nekada se otvoreno zalaže za njegovo ubistvo, a najnoviji slučaj je još jedan pokušaj dehumanizacije i demonizacije predsednika Vučića, deleći mu dijagnoze po podskastima političkih istomišljenika- piše u objavi.

- Ako je nekome odavno trebao psihijatar to je Goran Morković. Zašto? Pa da se ispita odakle tolika mržnja i opterećenost Aleksandrom Vučićem, koja je to vrsta psihičkog poremećaja da vam je svemu kriv Vučić i da o krvi govorite kao o vodi, da vam se svuda pričinjavaju logori, progoni, zločini- napisala je Mesarović.

- Možda je Markoviću i sličnim njemu Srbija “dno dna” kako voli da kaže, ali ova Srbija danas je Srbija rezultata, brige i planova. Naš predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević nikada više neće dozvoliti da ideolozi haosa i ludila, poput Markovića, budu relevantne političke osobe čiji će stavovi biti ugrađeni u bilo koji segment ovog društva!- napisala je ministarka.

Autor: Jovana Nerić