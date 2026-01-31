Đurić: Odluka Prištine još jedan ozbiljan udar na politička prava srpskog naroda

Odluka Centralne izborne komisije u Prištini da ne odobri objavljivanje rezultata izbora za Srpsku listu predstavlja još jedan ozbiljan udar na politička prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, saopštio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

- Posebno zabrinjava činjenica da se ovakav potez dešava upravo u trenutku kada Evropska unija započinje proces ukidanja mera prema vladi Aljbina Kurtija, što se pokazuje kao korak koji očigledno nije doprineo obustavi pritisaka na Srbe i druge nevećinske nacionalne zajednice na Kosmetu, niti je najava njihovog ukidanja doprinela smirivanju prilika ili poštovanju demokratskih standarda. Umesto deeskalacije i vraćanja poverenja, svedočimo novim potezima koji produbljuju nepoverenje i potvrđuju da sistematsko obespravljivanje Srba ostaje praksa, a ne izuzetak. Srbija će o ovome nastaviti da obaveštava sve relevantne međunarodne partnere i insistirati na punom poštovanju političkih i izbornih prava srpskog naroda - naveo je Đurić na Iksu.

Одлука Централне изборне комисије у Приштини да не одобри објављивање резултата избора за Српску листу представља још један озбиљан удар на политичка права српског народа на Косову и Метохији.



Посебно забрињава чињеница да се овакав потез дешава управо у тренутку када Европска… — Марко Ђурић (@markodjuric) 31. јануар 2026.

Autor: Jovana Nerić