AKTUELNO

Politika

MINISTAR ĐURIĆ PRIMIO DELEGACIJU EVROPSKOG PARLAMENTA: Važno je da se čuje i naša strana priče

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, nakon sastanka u Istanbulu sa turskim kolegom, primio je delegaciju Evropskog parlamenta u Beogradu. Istakao je značaj čuvanja državnih interesa i položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić objavio je večeras da je nakon povratka iz Istanbula, gde se ranije danas sastao sa kolegom iz Turske Hakanom Fidenom, u koordinaciji sa državnim rukovodstvom primio delegaciju Evropskog parlamenta koja je u poseti Srbiji.

Đurić je na društvenoj mreži Instagram objavio da je važno da se čuje i "naša strana priče", i istakao da je sastanak bio izraz institucionalne odgovornosti.

"Možda nije popularno, ali je u interesu Srbije", naveo je Đurić u objavi.

Đurić je istakao da je tokom sastanka sa predstavnicima evropskog parlamenta govorio o položaju srpskog naroda na Kosovu i metohiji a ne o političkim protivnicima.

"Srbija ostaje čvrsto na kursu očuvanja državnih i nacionalnih interesa", naveo je Đurić u objavi.

Autor: S.M.

#Evropski Parlament

#Istanbul

#Kim

#Marko Đurić

#Spoljni poslovi

POVEZANE VESTI

Politika

'IZJAVE SU NEPRIMERENE I NEOPRAVDANO KRITIČNE PREMA SRBIJI' Ministar Đurić o komentarima Tonina Picule: Važno je da svi akteri ulože napore u smirivan

Politika

SOKOLOM NA SASTANAK Ministar Đurić do Novog Sada za 35 minuta: Nadam se da će uskoro ići i dužom relacijom do novih destinacija

Svet

Počeo drugi sastanak Balkanske mirovne platforme u Istanbulu, učestvuje i Marko Đurić

Politika

Đurić: Koristimo svaku priliku da ukažemo na potrebu za zaštitom Srba na KiM

Politika

'POKUŠALI SU DA, UZ PEVANJE USTAŠKIH PESAMA, ZASTRAŠE PRIPADNIKE SRPSKE ZAJEDNICE' Đurić o incidentu u Zagrebu: Očekuјemo od instituciјa Hrvatske da p

Politika

MINISTAR ĐURIĆ NAKON PUŠTANJA OHELA: Radost, uzbuđenje i čista sreća ovog neverovatnog jutra