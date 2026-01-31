LIDER SNS ODGOVORIO NA NOVE NAPADE NA PREDSEDNIKA VUČIĆA Oštro uzvratio na sramnu izjavu Gorana Markovića: Nastavlja da promoviše blokadersku politiku vešanja, jahanja i ubijanja političkih neistomišljenika

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom sramne izjave reditelja Gorana Markovića koji je vređao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

-Blokaderski reditelj Goran Marković koji je svojevremeno pozivao na ubistvo predsednika Vučića likujući da će “da skonča kao Čaušesku”, nastavlja da promoviše blokadersku politiku vešanja, jahanja i ubijanja političkih neistomišljenika i sramnu dehumanizaciju predsednika Vučića u jednom opskurnom podkastu sa srbomrziteljkom Marinom Fratucan, perjanicom vojvođanskih autonomaša i saradnicom Sabahudina Dinka Gluhonjića. Našli su se po onoj staroj - s kim si, takav si. Za razliku od njih, mu nećemo nikoga ni da streljamo, ni da jašemo, niti da izgovaramo bljuvotine kao Goran Marković i Fratucan, ali takvima nećemo nikada dati ni našu Srbiju, ni srpsku Vojvodinu! A pitam ih, da li idu modernim autoputevima koje je izgradio “taj ludak kojeg bi da vešaju”, da li idu u moderne bolnice, imaju redovne plate i penzije, .. sve za šta je zaslužna vlast koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić? Jasno je da takvi kao oni ne praštaju rad, uspeh, poštenje i da mrze sve koji imaju to što je njima nedostižno. Pobediće Srbija i ovo i svako zlo- stoji na Iksu lidera SNS.

Autor: Dalibor Stankov