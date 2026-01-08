NIŠTA IM NIJE SVETO! MONSTRUOZNE PRETNJE UPUĆUJU NA BOŽIĆ Lider SNS Vučević reagovao na nove pretnje Milivojevića upućene predsedniku Vučiću

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se na svom Iks nalogu povodom izjave Srđana Milivojevića, predsednika Demokratske stranke, koji je istakao da bi uhapsio predsednika Srbije Aleksandra Vučića kao predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

- Predstavnici bivše i lopovske vlasti koja je razorila i uništila zemlju bi da ga hapse ili ubiju predsednika Vučića, jer samo tako mogu da nastave svoju kriminalnu i pljačkašku politiku. Ništa njima nije sveto. Monstruozne pretnje upućuju na veliki pravoslavni praznik Božić. To je blokaderska politika, bez vere, morala, ideja, rešenja - stoji na Iks nalogu Vučevića.

Представници бивше и лоповске власти која је разорила и уништила земљу би да га хапсе или убију председника Вучића, јер само тако могу да наставе своју криминалну и пљачкашку политику. Ништа њима није свето. Монструозне претње упућују на велики православни празник Божић. То је… pic.twitter.com/YU0VyXnzXj — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 08. јануар 2026.

Autor: A.A.