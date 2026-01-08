AKTUELNO

Politika

NIŠTA IM NIJE SVETO! MONSTRUOZNE PRETNJE UPUĆUJU NA BOŽIĆ Lider SNS Vučević reagovao na nove pretnje Milivojevića upućene predsedniku Vučiću

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se na svom Iks nalogu povodom izjave Srđana Milivojevića, predsednika Demokratske stranke, koji je istakao da bi uhapsio predsednika Srbije Aleksandra Vučića kao predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

- Predstavnici bivše i lopovske vlasti koja je razorila i uništila zemlju bi da ga hapse ili ubiju predsednika Vučića, jer samo tako mogu da nastave svoju kriminalnu i pljačkašku politiku. Ništa njima nije sveto. Monstruozne pretnje upućuju na veliki pravoslavni praznik Božić. To je blokaderska politika, bez vere, morala, ideja, rešenja - stoji na Iks nalogu Vučevića.

Autor: A.A.

#Božić

#Miloš Vučevič

#SNS

#pretnje

POVEZANE VESTI

Politika

Lider SNS Vučević oštro reagovao na pretnje upućene srpskom predsedniku: Povampirene ustaše, uz mrežu svojih islamističkih medija, nastavljaju sa laži

Politika

LAŽNI PREMIJER LAŽNE DRŽAVE NASTAVLJA PRLJAVU KAMPANJU S GENOCIDNIM CILJEM! Lider SNS Vučević oštro reagovao na bizarni snimak Kurtija: Znamo ko je na

Politika

PRESVUČENI 'DEMOKRATA' DRAGAN ĐILAS ZNA SAMO DA ZABRANJUJE I HAPSI Lider SNS Vučević sasuo vođi blokadera istinu u lice: Narod neće lopove!

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ UZ SNAŽNE REČI VLADIKE NIKOLAJA: Neka nas Hristovo rođenje podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju- zajedništv

Politika

ZUKAN HELEZ JE OSTAO ZAROBLjEN U 90-IM GODINAMA, POSLEDNJI JE KOJI TREBA DA DRŽI MORALNE LEKCIJE Lider SNS Vučević pružio podršku Vučiću: Svi koji šir

Politika

'SRAMNA I ČISTO POLITIČKA ODLUKA' Lider SNS Vučević o presudi Dodiku: Udarom na lidere Srba pokušavaju da izazovu nove sukobe i destabilizuju region,